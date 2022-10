Las_FG Carlson 26, 9:52. Drive: 12 plays, 60 yards, 5:08. Key Plays: Bolden kick return to Las Vegas 32; Carr 20 pass to Adams; Jacobs 9 run on 3rd-and-2. Las Vegas 3, Denver 0.

Den_Sutton 5 pass from Wilson (McManus kick), 2:45. Drive: 4 plays, 34 yards, 2:09. Key Play: Wilson 25 pass to Saubert. Denver 7, Las Vegas 3.

Second Quarter

Las_Jacobs 10 run (Carlson kick), 11:46. Drive: 12 plays, 75 yards, 5:59. Key Play: Carr 12 pass to Jacobs. Las Vegas 10, Denver 7.

Den_FG McManus 28, 8:03. Drive: 8 plays, 39 yards, 3:43. Key Plays: Carlson onside-kick returned by Strnad for 0 yards; Wilson 32 pass to Jeudy on 3rd-and-6; Wilson 9 pass to Sutton on 3rd-and-16. Denver 10, Las Vegas 10.

Las_Robertson 68 fumble return (kick failed), 3:15. Las Vegas 16, Denver 10.

Den_Jeudy 20 pass from Wilson (kick failed), 1:24. Drive: 6 plays, 75 yards, 1:51. Key Plays: J.Williams 13 run; Wilson 35 pass to Hinton. Denver 16, Las Vegas 16.

Las_FG Carlson 39, :00. Drive: 11 plays, 54 yards, 1:24. Key Plays: Carr 4 run on 3rd-and-1; Carr 20 run. Las Vegas 19, Denver 16.

Third Quarter

Las_FG Carlson 22, 2:27. Drive: 10 plays, 77 yards, 4:42. Key Plays: Carr 16 pass to Adams; Jacobs 43 run; Carr 13 pass to Waller on 3rd-and-7. Las Vegas 22, Denver 16.

Fourth Quarter

Las_FG Carlson 30, 9:50. Drive: 6 plays, 38 yards, 3:15. Key Plays: Carr 13 pass to Adams; Carr 16 pass to Hollins; Carr 3 pass to Adams on 3rd-and-4. Las Vegas 25, Denver 16.

Den_Wilson 3 run (McManus kick), 7:16. Drive: 7 plays, 85 yards, 2:34. Key Plays: Wilson 13 run on 3rd-and-9; Wilson 18 pass to Sutton; Wilson 55 pass to Hamler. Las Vegas 25, Denver 23.

Las_Jacobs 7 run (Carlson kick), 2:02. Drive: 11 plays, 75 yards, 5:14. Key Plays: Carr 9 run on 3rd-and-6; Carr 17 pass to Adams; Jacobs 11 run; White 22 run on 3rd-and-2. Las Vegas 32, Denver 23.

A_62,332.

___

Den Las FIRST DOWNS 12 25 Rushing 5 14 Passing 7 11 Penalty 0 0 THIRD DOWN EFF 3-11 7-14 FOURTH DOWN EFF 1-2 0-0 TOTAL NET YARDS 299 385 Total Plays 48 74 Avg Gain 6.2 5.2 NET YARDS RUSHING 85 212 Rushes 20 38 Avg per rush 4.25 5.579 NET YARDS PASSING 214 173 Sacked-Yds lost 3-23 2-15 Gross-Yds passing 237 188 Completed-Att. 17-25 21-34 Had Intercepted 0 0 Yards-Pass Play 7.643 4.806 KICKOFFS-EndZone-TB 5-4-3 7-6-6 PUNTS-Avg. 5-48.2 4-53.75 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 66 56 Punt Returns 3-66 3-7 Kickoff Returns 0-0 2-49 Interceptions 0-0 0-0 PENALTIES-Yds 6-40 4-25 FUMBLES-Lost 1-1 0-0 TIME OF POSSESSION 25:08 34:52

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Denver, Wilson 4-29, J.Williams 10-28, Boone 3-20, Gordon 3-8. Las Vegas, Jacobs 28-144, Carr 7-40, White 2-24, Adams 1-4.

PASSING_Denver, Wilson 17-25-0-237. Las Vegas, Carr 21-34-0-188.

RECEIVING_Denver, Sutton 5-52, Jeudy 4-53, Hinton 2-39, Hamler 1-55, Saubert 1-25, Boone 1-9, Washington 1-4, Wilson 1-1, J.Williams 1-(minus 1). Las Vegas, Adams 9-101, Jacobs 5-31, Hollins 3-33, Waller 3-24, Bolden 1-(minus 1).

PUNT RETURNS_Denver, Washington 3-66. Las Vegas, K.Cole 2-7, T.Johnson 1-0.

KICKOFF RETURNS_Denver, None. Las Vegas, Bolden 1-32, Abdullah 1-17.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Denver, Jewell 7-7-0, Surtain 6-2-0, Griffith 5-3-0, Jackson 5-2-0, Sterns 5-1-0, K.Williams 5-0-1, Dr.Jones 4-0-0, Purcell 3-1-0, D.Jones 2-1-1, Darby 2-0-0, Browning 1-1-0, Gregory 1-1-0, Mathis 1-0-0, D.Williams 1-0-0, Chubb 0-3-0, Henningsen 0-1-0. Las Vegas, Perryman 4-1-0, Crosby 4-0-2, Deablo 3-5-0, Abram 3-2-0, Hobbs 3-0-1, Moehrig 2-2-0, Harmon 2-1-0, Robertson 2-1-0, M.Butler 1-0-0, Koonce 1-0-0, Teamer 1-0-0, Vickers 1-0-0, Hankins 0-2-0, Jones 0-2-0, Nichols 0-2-0, Billings 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Denver, None. Las Vegas, None.

MISSED FIELD GOALS_None.

___

OFFICIALS_Referee Land Clark, Ump Paul King, HL Tom Stephan, LJ Brian Bolinger, FJ Michael Banks, SJ Dominique Pender, BJ Greg Meyer, Replay Randy Campbell.