MAZATLÁN, México (AP) — El lanzador panameño Jaime Barría dio positivo de COVID-19 a su llegada a este puerto mexicano para participar en la Serie del Caribe.

Barría, máxima figura de los Federales de Chiriquí en su país y quien milita en los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde confirmó el resultado positivo en las pruebas de diagnóstico.

En el video, el pelotero explica que las pruebas realizadas a todo el equipo el sábado, previo al vuelo de Ciudad de Panamá a México, resultaron negativas. Sin embargo, los análisis que le practicaron a su llegada a Mazatlán arrojaron el diagnóstico de coronavirus.

“El domingo me hicieron una prueba rápida y salió positiva. El lunes entonces me hicieron una prueba PCR, que es más profunda, para confirmar si tengo coronavirus, y me dieron la noticia que soy positivo”, dice Barría en el video colgado de sus redes sociales. “Es un golpe difícil ya que no siento ningún tipo de síntoma ni nada por el estilo, de todos modos, me harán otra prueba para determinar si es un falso positivo. Ojalá todo salga bien y sea un falso positivo”.

Por ello, Barría recalcó que conserva la esperanza de ver acción en el torneo.

Ismael Barros, presidente del Comité Organizador de la Serie del Caribe, confirmó a The Associated Press que el lanzador panameño estuvo aislado por una prueba no concluyente, sin embargo, dijo no contar con información actualizada sobre el caso.

Panamá se enfrentaba el martes a la República Dominicana después de ganar sus primeros dos compromisos en el torneo. Este miércoles, tiene que enfrentar a México y el jueves se medirá con Puerto Rico para cerrar la primera ronda de la Serie del Caribe.

El comité organizador de la Serie del Caribe no ha informado de manea oficial sobre la situación del lanzador panameño en el torneo.