https://www.milfordmirror.com/sports/article/Lady-Lawmen-down-Branford-in-girls-volleyball-14516352.php
Lady Lawmen down Branford in girls volleyball
Jonathan Law’s girls’ volleyball team defeated Branford, 25-13, 25-20, 25-18, when coach Stacy Loch’s Lady Lawmen improved to 10-2 on Friday.
Maddie Lula (3 aces) and Caroline Chesson (2 aces) each had nine kills for Law.
Liv Kowalski had 19 assists and one kill.
Leading Branford were Marzia Johnson (12 digs, 2 kills), Ana Lafogg (5 kills, 5 digs) and Katie Elmasry (3 kills, 5 digs).
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