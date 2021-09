Kamil Krzaczynski/AP

Anthony Joshua nunca enfrentó a un rival como Oleksandr Usyk. El ucraniano es un boxeador poco ortodoxo, con un excelente juego de piernas que hace que resulte muy difícil pegarle, y que además es divertido.

“No me interesa si no soy favorito. Estoy totalmente concentrado en la pelea. Me he entrenado bien”, afirmó Usyk. “Voy a hacer lo que me gusta. Eso es todo”.