L.A. Dodgers 8, San Diego 4

E_Azocar (4). DP_Los Angeles 1, San Diego 2. LOB_Los Angeles 6, San Diego 5. 2B_Barnes (6), T.Turner (36), Freeman (45), Smith (24), Myers (12), Campusano (1). 3B_T.Turner (3). HR_Freeman (19), Machado 2 (28). SF_Profar (3).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,16-7 7 5 2 2 2 5 Bickford 1 1 0 0 0 1 Hembree 1 3 2 2 0 1

San Diego Snell L,6-9 4 7 5 5 3 5 Crismatt 2 1-3 2 3 3 1 2 Wilson 2-3 1 0 0 1 0 Johnson 1 0 0 0 0 1 Manaea 1 1 0 0 0 2

Snell pitched to 5 batters in the 5th.

Umpires_Home, Ben May; First, Dan Iassogna; Second, Junior Valentine; Third, Jim Wolf.

T_3:07. A_43,639 (40,209).