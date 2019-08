L.A. Angels 9, Chicago White Sox 2

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 7 2 Totals 37 9 15 9 García cf 4 0 0 0 Goodwin cf 4 0 2 0 Jay rf 4 0 1 0 Fletcher 3b 4 1 0 0 Abreu dh 3 0 0 0 Ohtani dh 5 1 2 2 McCann c 2 1 1 0 Upton lf 5 0 1 0 Cordell ph 1 0 0 0 Calhoun rf 4 2 2 1 Jiménez lf 4 1 2 2 Rengifo 2b 3 2 2 0 Skole 1b 3 0 0 0 Thaiss 1b 4 1 3 4 Anderson ss 4 0 2 0 Tovar ss 4 1 2 0 Goins 3b 3 0 0 0 Bemboom c 4 1 1 2 Sánchez 2b 3 0 1 0

Chicago 000 100 001 — 2 Los Angeles 030 101 22x — 9

DP_Chicago 1, Los Angeles 1. LOB_Chicago 5, Los Angeles 7. 2B_Anderson (20), Sánchez (12), Calhoun (22), Goodwin (22), Tovar (4), Rengifo (15), Thaiss (2). 3B_Jiménez (0). HR_Jiménez (21), Thaiss (5), Calhoun (26), Ohtani (15), Bemboom (0).

IP H R ER BB SO

Chicago Cease L,2-5 5 7 5 5 1 6 Detwiler 3 8 4 4 1 2

Los Angeles Canning W,4-6 7 5 1 1 1 8 Buttrey 1 1 0 0 0 2 Mejía 1 1 1 1 0 2

Cease pitched to 1 batter in the 6th.

HBP_Canning 2 (Abreu,McCann), Cease (Rengifo). WP_Cease.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Chad Whitson; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_2:55. A_35,436 (45,050).