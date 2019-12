Kings-Bruins Sums

Los Angeles 1 1 1 1—4 Boston 1 1 1 0—3

First Period_1, Los Angeles, Lizotte 4 (Carter, Toffoli), 2:17 (pp). 2, Boston, Heinen 6 (Marchand, Pastrnak), 19:01 (pp). Penalties_Boston bench, served by Backes (too many men on the ice), 1:00; Clifford, LA, (interference), 18:14.

Second Period_3, Los Angeles, Kempe 5, 2:45 (sh). 4, Boston, Bergeron 11 (Krug), 10:44. Penalties_Lewis, LA, (hooking), 1:59; Brown, LA, (slashing), 16:07.

Third Period_5, Boston, Carlo 3 (DeBrusk, Heinen), 1:24. 6, Los Angeles, Roy 4 (Prokhorkin), 17:59. Penalties_None.

Overtime_7, Los Angeles, Kopitar 14 (Doughty), 3:23. Penalties_None.

Shots on Goal_Los Angeles 7-10-8-2_27. Boston 11-10-16-3_40.

Power-play opportunities_Los Angeles 1 of 1; Boston 1 of 3.

Goalies_Los Angeles, Quick 10-12-2 (40 shots-37 saves). Boston, Rask 13-4-4 (27-23).

A_17,850 (17,565). Referees_Ghislain Hebert, Jean Hebert. Linesmen_Shandor Alphonso, Bryan Pancich.