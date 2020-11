Jones y Gallman guían a Giants en triunfo sobre Eagles

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los Giants de Nueva York se metieron en la pelea por una terrible División Este de la Conferencia Nacional.

Daniel Jones lanzó para 244 yardas y corrió para un touchdown, Wayne Gallman Jr. aportó dos anotaciones por tierra y los Giants derrotaron el domingo 27-17 a los Eagles de Filadelfia.

Los Giants mejoraron a un marca de 3-7 con el nuevo entrenador Joe Judge, quien sumó su segundo triunfo consecutivo, y pusieron fin a una racha de ocho derrotas frente a Filadelfia.

Los Eagles (3-5-1) aún son los líderes de la peor división de la NFL. Dallas y Washington tienen marca de 2-7.

Carson Wentz y el resto de la ofensiva de Filadelfia se vieron fuera de sincronía tras una semana de descanso. No pudieron convertir en nueve oportunidades de tercer down. Boston Scott logró un touchdown de 56 yardas al inicio del tercer periodo, pero los Eagles no se pudieron acercar más.

Jones corrió para 34 yardas en una anotación que coronó una serie ofensiva de 85 yardas al inicio del juego y los Giants estuvieron arriba en el marcador durante todo el encuentro. Fue similar a la jugada por tierra de 80 yardas de Jones ante Filadelfia en la derrota 22-21 del 22 de octubre, pero en esta ocasión no se tropezó en la yarda ocho.

Jones terminó con 64 yardas terrestres y los Giants registraron 151 por tierra.