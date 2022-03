Haas correrá autos con nuevos patrocinios en pruebas de F1

LAS VEGAS (AP) — La relación entre Haas F1, su patrocinador y su piloto ruso se volvió insostenible después de la invasión de Rusia a Ucrania, dijo el domingo el dueño del equipo de Fórmula Uno con sede en Estados Unidos.

Gene Haas también comentó que su equipo estaba financieramente estable a pesar de la decisión del sábado de romper relación con el piloto ruso Nikita Mazepin y el patrocinador Uralkali. La empresa rusa de fertilizantes es propiedad del padre de Mazepin, Dmitry Mazepin, un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin.

“Hubo una intensa crítica sobre la invasión a Ucrania y se estaba convirtiendo en algo abrumador. No podemos lidiar con todo ello, nuestros otros patrocinadores no pueden hacerlo”, indicó Haas a The Associated Press en la parrilla de salida del circuito Las Vegas Motor Speedway.

Logotipos de Haas Automation, la fábrica de herramientas de control numérico que fundó Haas, estarán en sus dos autos para las pruebas de la F1 en Bahrein de esta semana. Haas anunció que el piloto suplente Pietro Fittipaldi ocupará el lugar de Mazepin en Bahrein, pero no estaba seguro de quién será el remplazo de manera permanente.

“Estamos en el proceso de evaluar a varios candidatos, veremos quién está disponible y con qué tenemos que lidiar, pero tendremos a alguien para el miércoles”, afirmó Haas. “Pietro definitivamente estará en el proceso, es para eso que lo tenemos, es el piloto de pruebas”.

Fittipaldi es el nieto del dos veces campeón de F1 Emerson Fittipaldi y participó en dos carreras para Haas en 2020 como remplazo del lesionado Romain Grosjean. El piloto de 25 años nació en Miami y tiene la doble nacionalidad, de Brasil y Estados Unidos.

Pero el hecho de que Haas diga que Fittipaldi estará en el auto en Bahrein no significa que será el coequipero este año de Mick Schumacher. La temporada pasada, Haas ajustó su alineación con los novatos Mazepin y Schumacher, el hijo del heptacampeón de F1 Michael Schumacher.