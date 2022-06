Griner mantiene comunicación con jugadoras de la WNBA

Brittney Griner no puede jugar con sus colegas de la WNBA. Tampoco puede llamarles por teléfono.

Pero les puede escribir.

En un pequeño lapso de normalidad, Griner ha podido recibir emails y cartas de jugadoras de la WNBA durante su detención en Rusia. Las basquetbolistas han enviado centenares de emails a una cuenta que una agente de Griner abrió para que puedan comunicarse con ella.

No es sencillo: Los mensajes de correo electrónico son impresos y el abogado de Griner se los entrega en conjunto una vez que hayan sido revisados por las autoridades rusas. Griner no tiene acceso a la cuenta de correo electrónico. La jugadora escribe sus respuestas en un papel y sus abogados les toman una foto o las dicta en caso de no contar con papel.

La alero sueca Amanda Zahui B., de las Sparks de Los Ángeles, jamás pensó que obtendría respuesta de Griner cuando le envió un correo a la pívot del Mercury de Phoenix hace unos meses.

“Cuando respondió a mi segunda carta quedé atónita”, señaló Zahui B. “¡Me respondió! En mi tercera carta escribí ‘hola, mejor amiga, somos oficialmente mejores amigas ahora’”.

Al igual que muchas jugadoras de la WNBA, Zahui B. quería que Griner supiera que pensaba en ella. Por su parte, las autoridades estadounidenses consideran que la dos veces ganadora de oro olímpico fue detenida injustamente en Rusia.

Griner está detenida desde hace 105 días después que presuntamente le encontraron cartuchos para vapeadores que contenían un aceite derivado del cannabis en su equipaje en un aeropuerto cerca de Moscú.

Tras recibir la primera respuesta de Griner, Zahui B. sonrió y se prometió que le enviaría más mensajes. Y así lo hace, dejando pasar algunas semanas al igual que otras jugadoras.

“No queremos que piense que se le ha olvidado”, afirmó la jugadora Stefanie Dolson, del equipo Liberty.

Griner no sólo recibe mensajes de email; Diana Taurasi le envió una carta escrita a mano a su compañera en el Mercury y la selección olímpica femenina.

La agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, dijo que las cartas han sido una forma de que la jugadora se mantenga conectada con su familia de la WNBA.

Algunas jugadoras simplemente ofrecen esperanzas y oraciones por la liberación de Griner y le dicen que están pensando en ella. Otros envían sudokus o notas más personales.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden señala que Griner está siendo detenida injustamente. Funcionarios de la WNBA y de Estados Unidos han trabajado para su liberación, sin progreso visible.

Las autoridades rusas han descrito el caso de Griner como un delito penal, sin hacer ninguna asociación política.

Pero el caso se produce en medio de la guerra rusa en Ucrania que ha llevado las relaciones entre Estados Unidos y Rusia a su nivel más bajo desde la Guerra Fría.