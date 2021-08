BERLÍN (AP) — El adolescente estadounidense Gio Reyna está cerca de convertirse en una de las estrellas del club alemán Borussia Dortmund luego de ser recompensado por su desarrollo notable con el prestigioso número 7.

Reyna dijo sentirse listo para asumir un rol más importante y ayudar al Dortmund a darle pelea al Bayern Munich por el título de la Bundesliga y hacer un buen papel en la Liga de Campeones.

“Espero causar realmente un buen impacto esta temporada”, indicó Reyna a los periodistas en una videollamada previo al partido del martes en la Supercopa de Alemania frente al Bayern.

“Siento que simplemente he ido progresando con el tiempo, fortaleciéndome. Mentalmente y físicamente me estoy fortaleciendo. Por eso creo que esta temporada puede ser en verdad emocionante para mí. Me siento cómodo en este momento”.

Con tan solo 18 años, Reyna de antemano se siente un veterano entre las jóvenes estrellas del club alemán después de convertirse en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga el 19 de enero de 2020.

Desde su debut ha participado en 48 partidos en la máxima división del fútbol alemán y el sábado anotó su quinto gol en la Bundesliga al ayudar al Dortmund a iniciar una nueva campaña con una goleada de 5-2 sobre el Eintracht Frankfurt.

La madre de Reyna, la exjugadora de la selección femenil estadounidense Danielle Egan Reyna, estuvo entre los 25.000 aficionados en el estadio para ver a su hijo jugar. La pandemia del coronavirus les ha dificultado a ella y a Claudio Reyna, padre de Gio y también exfutbolista de la selección masculina de Estados Unidos, acudir a los partidos. La familia nunca había visto a Gio estar en la alineación titular del Dortmund.

Reyna, que previamente portó el número 32 en la jersey del Dortmund, heredó el 7 del delantero inglés Jadon Sancho, que se fue al Manchester United en el periodo entre temporadas.