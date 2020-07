Fuentes AP: unos 10 umpires deciden perderse la campaña

Unos 10 umpires de las Grandes Ligas han decidido perderse esta campaña abreviada, ante los temores por la pandemia de coronavirus.

Dos personas cercanas a la situación informaron el martes a The Associated Press sobre las decisiones. Esas fuentes solicitaron permanecer en el anonimato porque no se había emitido un anuncio oficial.

David Price, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles; Buster Posey, cátcher de los Gigantes de San Francisco, y Ryan Zimmerman, pelotero de cuadro de los Nacionales de Washington, figuran entre una docena de peloteros que no participarán en la temporada por preocupaciones de salud.

La campaña, abreviada a 60 juegos y pospuesta casi cuatro meses, se inaugurará el 23 de julio.

Hay 76 umpires de tiempo completo y más de 20 tienen 55 años o más. Joe West y Gerry Davis son los de mayor edad, con 67 años.

Los umpires que sean considerados población en alto riesgo de desarrollar complicaciones por el coronavirus, ya sea por su edad, situación de salud o por otros asuntos, seguirán recibiendo su salario, aunque opten por no trabajar en los juegos. Los umpires obtienen su sueldo a lo largo de los 12 meses del año, y se les ha remunerado ya hasta abril.

Un acuerdo entre las Grandes Ligas y sus umpires, alcanzado durante la parálisis por la pandemia, aseguró que, incluso si sólo se disputaba un encuentro de la temporada regular este año, se pagaría a ese personal el 37,5% de sus salarios.

Recientemente, los umpires comenzaron a trabajar en juegos interescudras y simulados dentro de los distintos campamentos de las Grandes Ligas, con el objetivo de prepararse para la campaña. Se espera que los clubes comiencen los encuentros de exhibición este fin de semana, a medida que se acerca la jornada inaugural.

El umpire Alan Porter recibe pelotas nuevas, de manos de un bat boy, durante el juego interescuadras realizado el martes 14 de julio de 2020, por los Filis en Filadelfia (AP Foto/Matt Slocum)

Muchos umpires de la Triple A cubrirían las ausencias de sus colegas en las mayores durante la temporada de dos meses. La mayoría ha actuado ya en juegos de las Grandes Ligas como reemplazos de compañeros lesionados o que piden vacaciones.

“Esto da a los chicos una oportunidad”, comentó Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles. “Algunos chicos más jóvenes van a ser umpires de las mayores durante una temporada. Será divertido”.

Las Grandes Ligas debieron trazar un nuevo calendario en medio de la pandemia. Igualmente, los umpires tendrán que hacer ajustes.

Se revisan todavía sus asignaciones, arreglos para los viajes y horarios.

El periodista de la AP, Beth Harris, contribuyó con este despacho.