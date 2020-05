Fuentes AP: NBA, sin consenso en plan de reanudación

La junta de gobierno de la NBA se reunió de nueva cuenta sin alcanzar un consenso sobre cuántos equipos deberían volver a la actividad a finales de julio, cuando está prevista la reanudación de la campaña interrumpida por la pandemia de coronavirus.

Tres personas enteradas de los detalles de la conversación informaron sobre la falta de un acuerdo el viernes. Hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas, debido a que no se revelaron detalles de las discusiones.

De acuerdo con las fuentes, el comisionado de la NBA Adam Silver sigue recabando información sobre múltiples opciones, que van de 16 a 30 equipos para reanudar la actividad en el complejo Wide World of Sports de ESPN, cerca de Orlando, Florida.

Una persona dijo que la idea de reanudar con 20 conjuntos o quizás algunos más pero sin incluir a los 30 sigue luciendo como la más probable por ahora. Otro plan discutido el viernes, dijo esa persona, incluiría en la reanudación a cualquier equipo que se ubique a seis juegos del último puesto que otorga boletos para la postemporada.

Con base en las posiciones actuales, ello incluiría a 13 equipos de la Conferencia del Oeste y a nueve del Este.

Silver, quien ha trabajado con el sindicato de jugadores, no ha revelado cuándo o cómo se tomaría una decisión formal. ESPN informó que la liga está planificando una votación para el jueves, a fin de ratificar cualquier recomendación de Silver.

La NBA ha manifestado esperanzas de volver a las canchas para finales de julio. En ese sentido, la decisión de Silver tendría que surgir muy pronto.

ARCHIVO - En esta foto del 23 de octubre de 2019, Adam Silver, comisionado de la NBA, habla en una conferencia de prensa en Salt Lake City (AP Foto/Rick Bowmer, archivo)

No todas las instalaciones de prácticas de los equipos han reabierto sus puertas para entrenamientos voluntarios. Ello significa que algunos jugadores no han hecho trabajo alguno en la cancha desde el 11 de marzo, cuando la liga suspendió la temporada en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Jared Dudley, de los Lakers de Los Ángeles, escribió en Twitter que Silver ha dejado abierta la posibilidad de que la campaña no concluya sino en octubre. El ala-pívot consideró que un comienzo posterior de la campaña siguiente daría “más tiempo de tener a algunos fanáticos” de regreso en el graderío.

Los Knicks de Nueva York y los Wizards de Washington abrieron sus instalaciones el viernes por primera vez desde que comenzó el parón. Los Celtics de Boston informaron que harán lo propio el lunes.

En este momento, los únicos equipos sin un plan conocido para reabrir sus instalaciones de prácticas son Detroit, San Antonio y Golden State.