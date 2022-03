David J. Phillip/AP

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami estaban en busca de un gran bate. Ahora, confían en que el Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial les sea de ayuda.

Una persona con conocimiento directo de la operación dijo el sábado que los Marlins llegaron a un acuerdo con Jorge Soler, por tres años y 36 millones de dólares. La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, en vista de que el convenio depende de un examen médico y no se ha anunciado formalmente.