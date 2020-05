Fuente AP: Grandes Ligas recortarán draft de 40 rondas a 5

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas recortarán su draft amateur de 40 rondas a cinco este año, una medida que ahorraría unos 30 millones de dólares a los equipos.

Los clubes adquirieron la capacidad de reducir el draft como parte de un acuerdo alcanzado el 26 de marzo con el sindicato de peloteros. Las Grandes Ligas prevén anunciar la próxima semana su decisión de hacer el recorte al mínimo permitido, dijo una persona enterada de la medida.

La fuente habló el viernes con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha anunciado todavía la decisión.

Habrá sólo 160 jugadores reclutados, el menor número por mucho desde 1965, cuando comenzó la selección anual. El valor combinado de las asignaciones para bonos por firma de convenios es de 235.906.800 dólares.

Se han eliminado de ese monto 29.578.100 dólares.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 3 de junio de 2019, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred (izquierda), habla con Brennan Malone, lanzador derecho de la IMG Academy, en Bradenton, Florida, durante la primera ronda del draft (AP Foto/Julio Cortez, archivo)

Los equipos adoptaron esta medida en vista de que la temporada se encuentra pospuesta por la pandemia de coronavirus. El béisbol busca recortar gastos para lidiar con la pérdida de ingresos.

“Particularmente ante el impacto económico nimio sobre lo que es ya un costo barato de adquisición, esta estrategia resulta evidentemente miope”, lamentó el agente Jeff Berry, codirector de la organización CAA Baseball. “Reducir drásticamente la oportunidad y las asignaciones para talento afecta el crecimiento y la diversidad en todos los niveles, y constituye realmente un sabotaje autoinfligido sobre la salud y la popularidad de este deporte a largo plazo”.

La fecha de inicio del draft sigue siendo el 10 de junio. El plazo para firmar los convenios podría postergarse del 10 de julio al 1 de agosto, dijo la persona cercana a las decisiones.

El draft se abreviaría de tres días a dos.

Como parte del acuerdo con el gremio, los valores asignados para determinar los bonos por firma continuarán en los niveles de 2019. Los peloteros que no sean reclutados en el draft estarán limitados a bonos de 20.000 dólares o menos por la firma.

Ello podría ocasionar que más estudiantes de secundaria prefieran asistir a la universidad. Y en vista de que la NCAA establece un límite de 11,7 becas en béisbol, el cambio llevaría a que más prospectos asistieran a la postsecundaria de orientación vocacional.

“Uno no puede costearse la vida cuando firma por 20.000 dólares en las ligas menores”, recalcó el agente Scott Boras. “Ellos podrían también desarrollarse en la universidad para ser elegidos en la primera ronda, que es la categoría que buscamos. Así que esto te da más oportunidad de tener gente de primera ronda”.