MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Joel Glazer, copropietario del Manchester United, tomará la decisión final sobre el futuro de Cristiano Ronaldo con el club, tras la entrevista incendiaria que concedió el delantero portugués a la TV, dijo una persona enterada de la situación.

La permanencia de Cristiano en el United parece insostenible después de que el astro se dijo “traicionado” por el club durante una entrevista que se transmitirá esta semana en Gran Bretaña.

El futbolista añadió que no sentía respeto alguno por Erik ten Hag, el técnico del United.

Muchos han considerado las declaraciones como una vía por la que Cristiano intenta obligar a que el United lo transfiera inmediatamente después del Mundial. Pero será Glazer quien tenga la última palabra sobre la venta del jugador, y debe ser el agente de Cristiano, Jorge Mendes, quien presente propuestas potenciales de otros clubes para adquirirlo, dijo a The Associated Press la persona enterada de la situación.

Esa fuente solicitó permanecer anónima, en vista de que no tenía autorización para discutir el asunto públicamente.

La persona dijo también que la jerarquía del United ha respaldado las decisiones de Ten Hag relacionadas con el jugador, incluida la de ordenar que se entrenara por separado respecto del resto del plantel después de que se negó a ingresar como suplente el mes pasado, en un encuentro ante el Tottenham.

Para el partido del domingo ante el Fulham en la Liga Premier, Cristiano fue excluido del plantel. Fue el segundo duelo consecutivo en el que ello ocurrió, luego que el club informó que el astro padecía una enfermedad no precisada.

En cambio, Cristiano entrenó el lunes con la selección portuguesa que comenzó a prepararse para el Mundial de Qatar.

Hubo rumores de que Cristiano se marcharía del United incluso antes de que iniciara la temporada. Pero una potencial salida se complica ante el número reducido de clubes que pueden costear el salario del jugador, que de acuerdo con algunos reportes alcanzaría 500.000 libras (590.000) dólares por semana.

A Cristiano le restan seis meses en su contrato, y los abogados del United revisan la entrevista explosiva que dio el veterano de 37 años, para determinar la postura legal del club, dijo una persona al tanto de la situación.

En los fragmentos de la entrevista que se dieron a conocer el domingo por la noche, Cristiano criticó duramente a Ten Hag, la familia Glazer y el equipo en general

“No tengo respeto (por Ten Hag) porque él no me respeta a mí”, dijo Cristiano al entrevistador Piers Morgan. “Si tú no me respetas, jamás te voy a respetar”.

Los dirigentes del United han dicho que tienen que ver la entrevista completa. Afirmaron que desconocían que ésta se había realizado sino hasta el domingo, cuando comenzaron a difundirse los fragmentos.

“El club contemplará su respuesta después de que los hechos completos se hayan establecido”, informó el United. “Nuestro enfoque sigue estando en la preparación para la segunda mitad de la temporada y en continuar con el impulso, creencia y fortaleza que se construyen entre los jugadores, el técnico, el personal y los aficionados”.