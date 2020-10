Foran tops Platt Tech in cross country meet

Foran boys’ and girls’ cross country teams out-pointed Platt Tech 15-50 at the 5K course at Eisenhower Park on Thursday.

Boys individual results: 1. Nathan Huebner (F), 18:24, 2. Damon Downs (F), 19:40, 3. Cole Heitmann (F), 19:48, 4. Max Newton (F), 19:54; 5. Tighe Duggan (F), 19:56; 6. Kevin Chen (F), 19:59; 7. Brett Dumais (F), 20:20; 8. Josh Cummings (F), 20:23; 9. William Schmidheini (PT), 20:34; 10. Jake Duggan (F), 20:42.

Girls individual results: 1. Anna Harris (F), 23:21, 2. Iris Chen (F), 24:50; 3. Grace Foley (F), 25:21, 4. Katharine Harrison (F), 25:48; 5. Nora Hayes (F), 25:53; 6. Kylee Payne (F), 26:18; 7. Sabrina Kenney (F), 27:00; 8. Amelia McGonigle (F), 28:16; 9. Danyellie Orsini (PT), 29:42; 10. Quincy Ercanbrack (F), 29:42.