Foran gymnasts lose to Daniel Hand

Foran High’s girls’ gymnastics team lost to Daniel Hand, 121.3-114.1, on Thursday.

Emma Jerue was second in all-around and Ginger Schmidt placed second on beam for coach Dina Savoca’s Lions.

Vault

1. Carly Barba (H) 8.2

2. Morgan McMahon (H) 8.1

3. Emma Jerue (F) 8.0

Bars

1. Paige Dean (H) 7.3

2. Carly Barba (H) 7.2

3. Eva Alquisy (H) 7.1

Beam

1. Morgan McMahon (H) 7.8

2. Ginger Schmidt (F) 7.7

3. Carly Barba (H) 7.6

Floor

1. Morgan McMahon (H) 8.4

2. Kayla Cataldo (H) 7.9

3. Carly Barba (H) 7.8

All Around

1. Carly Barba (H) 30.8

2. Emma Jerue (F) 29.9

3. Kayla Cataldo (H) 29.4