Florida Gulf Coast 69, Kentucky 63

|FG
|FT
|Reb
|FLORIDA GULF COAST (9-2)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Carter
|34
|6-12
|2-2
|2-3
|6
|2
|16
|List
|17
|0-0
|0-0
|0-1
|1
|5
|0
|Morehouse
|28
|4-10
|3-4
|0-5
|0
|4
|12
|Stiles
|21
|2-5
|1-2
|1-5
|2
|3
|5
|Winston
|33
|4-9
|6-8
|1-3
|0
|1
|14
|Ezeudu
|5
|0-2
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Adams
|13
|0-1
|0-0
|0-0
|1
|2
|0
|Antenucci
|14
|1-4
|0-0
|1-2
|2
|0
|3
|Bartram
|11
|2-3
|0-0
|1-3
|2
|0
|6
|Webb
|24
|4-9
|3-3
|0-4
|2
|3
|13
|Team
|0
|0-0
|0-0
|1-3
|0
|0
|0
|Totals
|200
|23-55
|15-19
|7-29
|16
|20
|69
Percentages: FG 41.818, FT .789.