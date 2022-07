BUDAPEST (AP) — El exdirector de carreras de la Fórmula Uno Michael Masi reveló que recibió amenazas de muerte en las redes sociales tras la polémica decisión en la carrera que definió el campeonato mundial la pasada temporada en el Gran Premio de Abu Dabi.

Max Verstappen de Red Bull obtuvo su primer título mundial tras rebasar a Lewis Hamilton en la última vuelta tras un polémico reinicio.

Hamilton ganaba cómodamente hasta que el accidente de Nicholas Latifi provocó el ingreso del coche de seguridad con cinco vueltas para el final. Verstappen aprovechó la bandera amarilla para cambiar de neumáticos. Masi modificó su decisión y permitió que los cinco pilotos que separaban a Verstappen de Hamilton pasaran el coche de seguridad bajo la amarilla. Pero no a los ocho, lo que habría tardado más.

La Federación Internacional de Automovilismo determinó que Masi cometió un “error humano”, pero que actuó de buena fe. Masi fue apartado de sus funciones y renunció a la FIA completamente hace tres semanas para regresar a Australia.

En una entrevista de NewsCorp de Australia, el australiano de 44 años dijo sentirse como “la persona más odiada del mundo”, al detallar el grado de hostilidad que recibió en cientos de mensajes insultantes.

“Fueron chocantes. Racistas, abusivos, viles, me insultaron con todo. Inclusive con amenazas de muerte. Gente que decía que vendría por mí y mi familia", señaló Masi. “Y no paraban. No sólo en mi Facebook, sino también en mi LinkedIn, que se supone ser una plataforma profesional para negocios. El mismo tipo de abuso”.

La entrevista del Sunday Telegraph mostró capturas de imagen de algunos de los mensajes. Masi dijo que quedó aliviado por no tener perfiles en otras redes.

“Lo bueno es que no tengo cuenta en Instagram. Tampoco tengo en Twitter", dijo Masi. “Siendo de la vieja escuela si tengo Facebook, la cual uso para estar en contacto con mi familia y amigos. Abro mis mensajes para ver cómo estaba. No sabía que podía recibir mensaje de gente que no conozco. Me encontré con cientos de mensajes”.

Massi añadió el estrés posterior fue enorme.

“Recuerdo que salí a caminar por las calles de Londres uno o dos días después. Creía que estaba bien hasta que empecé a voltearme para ver si me estaba siguiendo", contó. “Miraba a la gente y pensaba si me iban a atacar”.

Masi no puede hablar sobre la decisión en Abu Dabi debido a un acuerdo confidencia que firmó con la FIA.

“Toda la experiencia me ha hecho ser una persona más fuerte", dijo.