ARCHIVO - En esta foto del domingo 11 de octubre de 2020, el francés Kylian Mbappé y el portugués Cristiano Ronaldo se saludan previo a un partido amistoso en el Stade de France en Saint-Denis, norte de París. El domingo 25 de octubre del 2020 el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podría no ocurrir debido a que el portugués no ha aparecido con su equipo tras dar positivo por COVID-19. (AP Foto/Thibault Camus, archivo) less