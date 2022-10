Eagles se mantienen fuertes e invictos en la NFL

Matt Rourke/AP

FILADELFIA (AP) — Si se echa un vistazo a todos los jugadores que están recibiendo crédito esta temporada por el comienzo invicto de los Eagles de Filadelfia, desde los destacados jugadores ofensivos Jalen Hurts y A.J. Brown hasta los incondicionales defensivos Darius Slay y Brandon Graham, es fácil ver por qué el corredor Miles Sanders fue pasado por alto.

Sanders no había corrido para más de 96 yardas en un partido y sólo había anotado un touchdown en tres encuentros. No es que no pudiera hacer más, sino que Sanders no era tan necesitado debido a que Hurts está lanzando a un nivel de Jugador Más Valioso.