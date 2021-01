Los Eagles de Filadelfia despidieron el lunes al entrenador en jefe Doug Pederson, menos de tres años después de llevarles a su único título del Super Bowl.

Pederson redondeó una marca de 42-37-1 en cinco temporadas. Ganó un par de títulos de división con los Eagles, además de clasificarse tres veces a los playoffs, antes del magro 4-11-1 en 2020.

Pederson se reunió con el dueño Jeffrey Lurie la semana pasada y otra vez el lunes.

“Todos estamos muy decepcionados por la temporada que hemos tenido y queremos revertir la situación, no sólo para la próxima temporada, sino también para el futuro de la franquicia", dijo Lurie en un comunicado.

La lealtad de Pederson hacia sus asistentes técnicos y los roces con la gerencia generaron conflictos, según dijo una personal al tanto de la decisión. La persona, que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a lo sensible del tema, dijo que Pederson y el gerente general Howie Roseman no estaban en la misma sintonía en cuanto a contrataciones.

Al final, Lurie respaldó a Roseman sobre Pederson.

Pederson sentó a Carson Wentz en los últimos cuatro partidos, luego que el quarterback tuviera la peor temporada de su carrera, y puso al novato Jalen Hurts como titular. Pederson dijo reiteradamente que sería capaz de enderezar a Wentz. Ya no podrá hacerlo.

Pederson fue el mariscal de campo titular en Filadelfia en 1999 y luego se se desempeño como el principal asistente del entrenador Andy Reid con los Eagles. Fue contratado para tomar las riendas en enero de 2016 tras el abrupto despido de Chip Kelly un mes antes.

Pederson guio a los Eagles a la victoria en el Super Bowl sobre Nueva Inglaterra en apenas su segunda temporada. Lo hizo con el quarterback suplente Nick Foles tras la baja por lesión de Wentz. Un año después, Pederson y Foles llevaron a los Eagles a otro triunfo en los playoffs cuando Wentz volvió a lesionarse en el tramo final de la campaña.

Pederson fue duramente criticado por la decisión de sacar a Hurts y poner el tercer quarterback Nate Sudfeld en el último cuarto de la derrota 20-14 ante Washington en la Semana 17. La victoria de Washington le costó el título del Este de la NFC, y los Eagles aseguraron la sexta selección del draft en vez de la novena.