Davidson 56, St. Andrews 6

DAV_Williams 70 run (Bonoffski kick), 09:43

DAV_Hammond 9 interception return (Bonoffski kick), 09:31

DAV_Williams 1 run (Bonoffski kick), 06:27

DAV_Waddell 61 run (Bonoffski kick), 01:04

Second Quarter

DAV_Maione 5 run (Bonoffski kick), 13:37

STANDR_Roesch 17 pass from Fowler (pass failed), 08:42

DAV_Maione 6 pass from Waddell (Bonoffski kick), 02:03

Third Quarter

DAV_Maione 6 run (Bonoffski kick), 06:21

DAV_Adams 16 run (Bonoffski kick), 00:53

STANDR DAV First downs 11 24 Rushes-yards 34-117 45-414 Passing 135 109 Comp-Att-Int 12-27-1 6-11-0 Return Yards 76 44 Punts-Avg. 5-39.4 2-35.0 Fumbles-Lost 0-0 2-1 Penalty-Yards 8-63 8-82 Time of Possession 35:29 24:31

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_St. Andrews, An. Fowler 5-65, El. Williams 7-29, Ma. Chambers 8-9, An. Carpenter 8-6, De. Leggett 5-4, Aa. Christian 1-4. Davidson, Co. Williams 2-71, Ja. Waddell 3-63, Be. Turner Jr. 6-35, Ma. Adams 4-33, Aa. Maione 3-29, Tr. Messer 3-27, Co. Cleland 3-26, Ma. Sheron 3-26, Dy. Sparks 4-24, Ja. Sales 3-24, Ma. McCurdy 3-22, Ar. Hilliard 3-15, Br. Oakley 1-15, Lu. Durkin 3-4, Ni. Horstkamp 1-0.

PASSING_St. Andrews, An. Fowler 8-17-1-106, Ma. Chambers 4-10-0-29. Davidson, Lu. Durkin 3-5-0-66, Ja. Waddell 3-6-0-43.

RECEIVING_St. Andrews, Ar. Cook 7-97, De. Roesch 3-35, El. Williams 1-4, De. Leggett 1-(minus 1). Davidson, Aa. Maione 3-69, Ke. West 1-31, Cl. Freeman 1-11, Ma. Weaver 1-(minus 2).