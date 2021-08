Danish Results

COPENHAGEN, DENMARK (AP) - Results from Danish football:

Sunday's Matches

Aarhus 1, Randers FC 2

Silkeborg IF 0, AaB Aalborg 0

Vejle BK 2, Brondby 2

OB Odense 0, FC Copenhagen 2

Monday's Match

Sonderjyske 0, Nordsjaelland 2

Friday's Matches

Silkeborg IF 4, Viborg 1

Midtjylland 4, Vejle BK 1

Sunday's Matches

Randers FC 1, Sonderjyske 0

FC Copenhagen 4, Brondby 2

AaB Aalborg 2, Aarhus 0

Monday's Match

Nordsjaelland 3, OB Odense 1

Friday's Matches

Sonderjyske vs. Midtjylland, 11:30 a.m.

Viborg vs. Randers FC, 1 p.m.

Brondby vs. Nordsjaelland, 3 p.m.

Sunday's Matches

OB Odense vs. Silkeborg IF, 10 a.m.

Aarhus vs. FC Copenhagen, 12 p.m.

Monday's Match

Vejle BK vs. AaB Aalborg, 1 p.m.