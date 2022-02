First Period_1, Dallas, Pavelski 20 (Seguin, Robertson), 18:24 (pp). Penalties_Suter, DAL (Slashing), 6:58; Kadri, COL (Delay of Game), 17:41.

Second Period_2, Dallas, Robertson 21 (Pavelski, Hakanpaa), 4:26. 3, Colorado, MacKinnon 10 (Newhook, Makar), 5:12. 4, Dallas, Pavelski 21 (Hintz, Seguin), 12:39 (pp). Penalties_Klingberg, DAL (Slashing), 10:18; Colorado bench, served by Aube-Kubel (Too Many Men on the Ice), 12:27; Colorado bench, served by Aube-Kubel (Delay of Game), 12:39; Seguin, DAL (Elbowing), 13:04.

Third Period_5, Dallas, Seguin 16 (Benn, Pavelski), 18:37 (en). Penalties_Benn, DAL (Hooking), 9:38.

Shots on Goal_Dallas 7-7-6_20. Colorado 14-16-17_47.

Power-play opportunities_Dallas 2 of 3; Colorado 0 of 4.

Goalies_Dallas, Oettinger 14-5-0 (47 shots-46 saves). Colorado, Francouz 7-2-0 (19-16).

A_17,503 (18,007). T_2:40.

Referees_Steve Kozari, Chris Lee. Linesmen_Travis Gawryletz, James Tobias.