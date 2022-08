Jac_FG Fry 23, 9:13. Drive: 11 plays, 78 yards, 4:40. Key Plays: Lawrence 32 pass to Z.Jones; Lawrence 11 run; Etienne 12 run; Lawrence 10 pass to Manhertz. Jacksonville 3, Cleveland 0.

Jac_FG Santoso 38, 7:27. Drive: 4 plays, 1 yard, 1:03. Jacksonville 6, Cleveland 0.

Second Quarter

Jac_Engram 9 pass from Lawrence (Cooke kick), 14:09. Drive: 11 plays, 63 yards, 6:28. Key Plays: Lawrence 19 pass to Treadwell on 3rd-and-12; Lawrence 10 pass to Etienne on 3rd-and-6; Lawrence 15 pass to Z.Jones. Jacksonville 13, Cleveland 0.

Cle_J.Ford 3 run (York kick), 9:02. Drive: 10 plays, 74 yards, 5:11. Key Plays: Bradley kick return to Cleveland 26; Dobbs 11 pass to Forristall on 3rd-and-5; J.Ford 41 run; Dobbs 10 pass to Kelly. Jacksonville 13, Cleveland 7.

Cle_Emerson 74 interception return (York kick), :25. Cleveland 14, Jacksonville 13.

Third Quarter

Cle_FG York 31, 9:43. Drive: 9 plays, 44 yards, 3:03. Key Plays: J.Ford 15 run; Dobbs 12 pass to Griffin-Stewart. Cleveland 17, Jacksonville 13.

Cle_J.Ford 14 pass from Dobbs (York kick), 4:57. Drive: 7 plays, 65 yards, 3:55. Key Plays: Kelly 12 run on 3rd-and-2; Dobbs 20 pass to Stanton; Dobbs 12 pass to Baldwin. Cleveland 24, Jacksonville 13.

___

Cle Jac FIRST DOWNS 15 21 Rushing 4 3 Passing 9 12 Penalty 2 6 THIRD DOWN EFF 4-12 3-13 FOURTH DOWN EFF 1-1 2-4 TOTAL NET YARDS 254 267 Total Plays 52 69 Avg Gain 4.9 3.9 NET YARDS RUSHING 83 77 Rushes 27 24 Avg per rush 3.074 3.208 NET YARDS PASSING 171 190 Sacked-Yds lost 0-0 5-31 Gross-Yds passing 171 221 Completed-Att. 17-25 22-40 Had Intercepted 0 2 Yards-Pass Play 6.84 4.222 KICKOFFS-EndZone-TB 5-3-3 4-3-2 PUNTS-Avg. 4-53.25 3-44.333 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 114 55 Punt Returns 2-5 2-18 Kickoff Returns 2-31 2-37 Interceptions 2-78 0-0 PENALTIES-Yds 11-139 4-34 FUMBLES-Lost 2-2 1-1 TIME OF POSSESSION 27:23 31:29

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Cleveland, Ford 10-57, Kelly 10-20, Dobbs 1-9, D.Johnson 3-0, Rosen 3-(minus 3). Jacksonville, Etienne 9-23, Conner 7-21, Armstead 5-17, Lawrence 1-11, Sargent 2-5.

PASSING_Cleveland, Dobbs 10-13-0-108, Rosen 6-7-0-56, Watson 1-5-0-7. Jacksonville, Lawrence 6-12-0-95, Luton 12-21-1-92, Beathard 4-7-1-34.

RECEIVING_Cleveland, Ford 4-45, Griffin-Stewart 3-37, Baldwin 3-25, Kelly 2-14, Stanton 1-20, Forristall 1-11, Njoku 1-7, Wims 1-7, Bradley 1-5. Jacksonville, T.Jones 5-42, Prince 3-30, Sargent 3-17, Z.Jones 2-47, Treadwell 2-27, Farrell 2-18, Conner 2-11, Etienne 1-10, Manhertz 1-10, Engram 1-9.

PUNT RETURNS_Cleveland, Bradley 2-5. Jacksonville, Hall 2-18.

KICKOFF RETURNS_Cleveland, Bradley 2-31. Jacksonville, Conner 1-21, Johnson 1-16.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Cleveland, Allen 4-4-0, Fields 4-3-0, Moffatt 4-0-1, Togiai 4-0-0, Thomas 3-0-2, D.Bell 3-0-0, Emerson 3-0-0, Green 3-0-0, Hill 3-0-0, Harrison 2-0-0, Kunaszyk 2-0-0, Winovich 2-0-0, Harvey 1-3-0, Logan 1-1-0, Odom 1-0-1, Rochell 1-0-1, LeCounte 1-0-0, Motley 1-0-0, Owusu-Koramoah 1-0-0, Phillips 0-1-0, Weaver 0-1-0, Winfrey 0-1-0, Wright 0-1-0. Jacksonville, Mo.Brown 4-1-0, Wingard 4-0-0, Gotsis 3-1-0, Claybrooks 3-0-0, Thomas 2-2-0, Adams 2-0-0, J.Jones 2-0-0, Junior 2-0-0, Muma 2-0-0, Berry 1-1-0, Morgan 1-1-0, Rusnak 1-1-0, Allen 1-0-0, Dixon 1-0-0, Jenkins 1-0-0, Robertson-Harris 1-0-0, Russell 1-0-0, Smoot 1-0-0, R.Williams 1-0-0, Tufele 0-4-0, Chaisson 0-1-0, Crawford 0-1-0, R.Ford 0-1-0, Ray 0-1-0, Walker 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Cleveland, Emerson 1-74, Miller 1-4. Jacksonville, None.

MISSED FIELD GOALS_None.

___

OFFICIALS_Referee Carl Cheffers, Ump Brandon Cruse, HL Mike Carr, LJ Jeff Seeman, FJ Nathan Jones, SJ Eugene Hall, BJ Matt Edwards, Replay Kevin Brown.