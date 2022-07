Cardenales derrotan 6-1 a Azulejos con un Pujols brillante

TORONTO (AP) — Albert Pujols conectó un jonrón de tres carreras y terminó con tres imparables, superando a Rogers Hornsby en la lista histórica de los Cardenales de San Luis, quienes frenaron en siete la racha de triunfos de los Azulejos de Toronto al doblegarlos el miércoles por 6-1.

Adam Wainwright lanzó siete innings inspirados para ayudar a San Luis a dividir la serie de dos juegos a pesar de jugar sin los toleteros Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, quienes no están vacunados y no pueden viajar a Canadá.

Nolan Gorman pegó un jonrón, mientras que Dylan Carlson y Lars Nootbaar aportaron sendos dobles.

Los extranjeros que no están vacunados contra COVID-19 no pueden ingresar a Canadá, salvo limitadas excepciones que requieren de 14 días de cuarentena. Los jugadores no vacunados son colocados en la lista de restringidos, donde no reciben sueldo y no les cuentan los días de servicio en Grandes Ligas.

Goldschmidt, Arenado y el catcher Austin Romine, quienes pasaron a la lista restringida el martes, serán elegibles para regresar con los Cardenales el viernes, cuando inicien una serie de tres juegos en Washington.

Enfrentando al derecho de los Azulejos Kevin Gausman, Pujols pegó un sencillo en la primera entrada, un doble en la cuarta, además del cuadrangular Sus imparables le permitieron llegar a 2,110 y 2,111 con los Cardenales, superando a Hornsby, en el cuarto lugar en la historia de la franquicia.

Por los Cardenales el dominicano Albert Pujols de 4-3 con una carrera anotada y tres producidas.

Por los Azulejos el dominicano Vladimir Guerrero de 4-2 con una carrera anotada, Raimel Tapia de 3-1 y Teoscar Hernández de 3-0; y el mexicano Alejandro Kirk de 4-0.