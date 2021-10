First Period_1, Calgary, Lucic 1 (Kylington, Gudbranson), 6:35. 2, Calgary, Mangiapane 6, 10:08. 3, Calgary, Lindholm 7 (Gaudreau, Andersson), 12:10 (pp). 4, Calgary, Mangiapane 7 (Dube), 12:56.

Second Period_5, New Jersey, Zacha 3, 7:01.

Third Period_6, Calgary, Tkachuk 2 (Monahan), 11:18 (pp). 7, New Jersey, Mercer 2 (Hamilton, Johnsson), 11:51. 8, New Jersey, Zacha 4 (Hamilton, Mercer), 16:59 (pp).

Shots on Goal_Calgary 10-12-7_29. New Jersey 4-9-17_30.

Power-play opportunities_Calgary 2 of 3; New Jersey 1 of 4.

Goalies_Calgary, Vladar 2-0-0 (30 shots-27 saves). New Jersey, Wedgewood 0-2-0 (22-20), New Jersey, Daws 1-0-0 (7-4).

A_10,631 (16,514). T_2:33.

Referees_Chris Rooney, Furman South. Linesmen_Trent Knorr, Jonny Murray.