Buffalo 2 1 2 — 5 New Jersey 2 1 0 — 3

First Period_1, New Jersey, Severson 3 (Thompson, Maltsev), 4:22. 2, Buffalo, Asplund 4 (Mittelstadt), 9:56. 3, Buffalo, Montour 5 (Thompson, Miller), 19:17. 4, New Jersey, Bratt 5 (Zacha, Zajac), 19:59 (pp). Penalties_Montour, BUF (Tripping), 19:45.