Boston 9, Atlanta 1

Boston Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 42 9 15 9 Totals 34 1 7 1 Bradley Jr. cf 6 2 3 1 Albies 2b 5 0 1 0 Devers 3b 6 0 1 1 Freeman 1b 4 0 1 0 Bogaerts ss 3 1 2 1 Hechavarría ph 1 0 0 0 Puello rf 2 1 2 0 Ozuna dh 4 1 2 1 Martinez dh 5 1 1 2 Sandoval 3b 2 0 0 0 Plawecki c 3 1 1 0 Duvall lf 4 0 1 0 Dalbec 1b 3 1 0 0 Markakis rf 4 0 2 0 Chavis lf 5 1 1 1 Swanson ss 3 0 0 0 Lin rf-2b 5 0 1 0 Flowers c 4 0 0 0 Araúz 2b-ss 4 1 3 3 Inciarte cf 3 0 0 0

Boston 100 110 501 — 9 Atlanta 100 000 000 — 1

LOB_Boston 11, Atlanta 10. 2B_Bradley Jr. (11), Chavis (5), Markakis (15). HR_Bradley Jr. (7), Bogaerts (11), Martinez (7), Araúz (1), Ozuna (18).

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta W,2-0 5 4 1 1 2 5 Hernandez H,2 1 1 0 0 2 2 Weber 2 2 0 0 0 1 Kickham 1 0 0 0 0 1

Atlanta Wilson 3 5 1 1 2 2 Smith L,2-2 1 1 1 1 0 2 O'Day 1 1 1 1 0 2 Greene 1 0 0 0 1 0 Martin 0 0 0 0 0 0 Jackson 1 5 5 5 1 0 Melancon 1 2 0 0 0 3 Tomlin 1 1 1 1 0 2

Martin pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Jackson (Dalbec).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Adam Beck; Second, Mark Wegner; Third, Sean Barber.

T_3:23.