Boston 4, Montreal 1

Montreal 0 1 0 — 1 Boston 1 2 1 — 4

First Period_1, Boston, Pastrnak 39 (Marchand), 6:59. Penalties_Montreal bench, served by Gallagher (Too Many Men on the Ice), 10:32; Petry, Mon (Roughing), 18:48; Marchand, Bos (Roughing), 18:48; Boston bench, served by Heinen (Slashing), 18:48.

Second Period_2, Boston, Pastrnak 40 (Kuraly), 4:16. 3, Montreal, Scandella 5 (Suzuki, Ouellet), 4:52. 4, Boston, Pastrnak 41 (Bergeron, Marchand), 15:45 (pp). Penalties_Heinen, Bos (Slashing), 5:38; Gallagher, Mon (Roughing), 5:38; Chara, Bos (Cross Checking), 5:38; Wagner, Bos (Roughing), 14:32; Drouin, Mon (Roughing), 14:32; Armia, Mon (Roughing), 15:14.

Third Period_5, Boston, Bergeron 24 (Marchand), 19:40 (en). Penalties_McAvoy, Bos (Delay of Game), 4:19; Gallagher, Mon (High Sticking), 6:18.

Shots on Goal_Montreal 10-9-10_29. Boston 11-15-12_38.

Power-play opportunities_Montreal 0 of 3; Boston 1 of 3.

Goalies_Montreal, Price 24-20-4 (37 shots-34 saves). Boston, Rask 21-5-6 (29-28).

A_17,850 (17,565). T_2:36.

Referees_Jean Hebert, Chris Rooney. Linesmen_Derek Amell, Kiel Murchison.