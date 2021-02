Argentina vacuna contra el COVID-19 en estadios de fútbol

of

BUENOS AIRES (AP) — Médicos y personal de la salud de Argentina formaban una larga hilera el martes frente al estadio de fútbol del club River Plate para recibir la ansiada vacuna para el coronavirus mientras el gobierno aceleraba las negociaciones con China para recibir nuevas dosis ante la demora en la entrega de la Sputnik V de origen ruso.

El club “millonario”, uno de los más populares del país sudamericano, prestó sus instalaciones para que la alcaldía de Buenos Aires pueda vacunar a los profesionales de la salud que trabajan en forma independiente. En la primera jornada, se aplicaron 400 dosis en las 16 postas instaladas en la cancha de básquetbol que funciona debajo de una de las tribunas del estadio “Monumental”.

“Es una esperanza, la verdad todos los días te levantás y tenés que acomodarte a la situación, es de ciencia ficción esto del virus”, expresó la psicoanalista Florencia Albanese mientras aguardaba para ingresar al compartimiento de vacunación instalado en River. La mujer tuvo que dejar de atender pacientes de forma presencial porque su esposo tiene problemas de salud que se complicarían en caso de contraer COVID-19.

Argentina lleva aplicadas unas 400.00 dosis de la vacuna Sputnik V -sólo a personal de la salud- desde fines de diciembre, cuando llegó el primer embarque procedente de Rusia. La cifra está muy por debajo de los cinco millones de dosis que el propio presidente Alberto Fernández había programado para el primer mes de 2021.

El enfermero David Mora, quien atiende a domicilio a enfermos oncológicos, mascullaba bronca en el ingreso a River porque no lo habían vacunado bajo el pretexto de que no es residente de la capital.

“No me vacunan porque me dicen que vivo en provincia y que tengo que ir a provincia. Pero trabajo en capital”, se quejó el hombre. “No puedo estar sin vacunarme porque si me agarro COVID termino matando a todos los pacientes que tengo. Veo gente joven que está con turno para vacunarse y a los que somos de riesgo, más de 50 años, no nos vacunan”.

La alcaldía de Buenos Aires fija como requisitos para vacunarse contar con matrícula nacional vigente y domicilio en la ciudad.

"Las dosis que nos dan no alcanzan todavía para completar la etapa de los trabajadores de la salud", admitió el ministro de Salud de la capital, Fernán Quirós. “En total recibimos 38.000 esquemas de vacunación... el personal médico son 130.000 personas, tenemos que tener paciencia. El proceso va a ser prolongado”.

El mandatario argentino planteó el tema de la demora de las vacunas en una conversación telefónica que mantuvo el martes con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien le informó que “se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen de vacunas acordado”, según un comunicado de la presidencia argentina.

No obstante, es de esperar que la demanda de la vacuna Sputnik V crezca en las próximas semanas luego de que este martes la revista médica británica The Lancet publicara resultados preliminares de un estudio según el cual el fármaco tiene una eficacia de 91% y no posee efectos nocivos.

Si bien Argentina -que ha registrado hasta ahora casi dos millones de contagiados y más de 48.000 fallecidos- fue el primer país de América Latina que apostó por la Sputnik V, lo cual le aseguraría prioridad en el abastecimiento, el gobierno ha intensificado las negociaciones con China para acceder a más vacunas, reconoció la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en declaraciones radiales.

En tanto, recién en marzo llegarían los primeros cargamentos de la vacuna de AstraZeneca, la cual está en fase de producción local en alianza con México.

Además del club River Plate, la alcaldía de Buenos Aires también vacunará a partir de las próximas semanas en los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo, Huracán y Vélez Sarsfield, entre otros.

La periodista de AP Natacha Pisarenko contribuyó en este reporte.