Anaheim 4, Nashville 2

Anaheim 2 1 1 — 4 Nashville 1 0 1 — 2

First Period_1, Anaheim, Manson 1 (Fowler, Kase), 10:01. 2, Anaheim, Henrique 15 (Getzlaf, Rakell), 12:22 (pp). 3, Nashville, Arvidsson 11 (Grimaldi, Josi), 13:56. Penalties_Fabbro, Nas (Hooking), 11:45.

Second Period_4, Anaheim, Rakell 12 (Fowler, Getzlaf), 9:52. Penalties_None.

Third Period_5, Anaheim, Grant 10 (Rowney, Manson), 8:03 (sh). 6, Nashville, Granlund 8 (Tinordi), 15:22 (sh). Penalties_Deslauriers, Ana (Holding), 6:22; Nashville bench, served by Grimaldi (Too Many Men on the Ice), 14:36.

Shots on Goal_Anaheim 14-9-4_27. Nashville 14-14-7_35.

Power-play opportunities_Anaheim 1 of 2; Nashville 0 of 1.

Goalies_Anaheim, Gibson 14-19-3 (35 shots-33 saves). Nashville, Saros 6-8-4 (27-23).

A_17,388 (17,113). T_2:29.

Referees_Pierre Lambert, Jon Mclsaac. Linesmen_Brian Mach, Kory Nagy.