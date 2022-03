Análisis: NFL debe mantener su vigilancia de las apuestas

La NFL gasta millones de dólares para proteger la integridad del juego en lo que se refiere a las apuestas. Ese gasto rindió frutos en el caso de Calvin Ridley.

El comisionado Roger Goodell suspendió al receptor de los Falcons de Atlanta por al menos una temporada por apostar en partidos de la NFL. Aunque la liga ha sido criticada por respaldar la legalización de las apuestas y asociarse con casinos y centros de apuestas, esos acuerdos ayudaron a detectar las apuestas de Ridley — y posiblemente sucedería lo mismo si otros individuos involucrados en la liga apuesten en los juegos.

Como Ridley utilizó la aplicación de Hard Rock Casino en su celular, Genius Sports Group — la empresa que fue contratada por la NFL hace un año para monitorear las apuestas en todos los partidos (pretemporada, campaña regular y playoffs) y otros eventos — rápidamente lo localizó. Si Ridley hubiera utilizado otra empresa de apuestas o lo hubiera realizado de forma ilegal posiblemente no lo habrían atrapado tan fácilmente.

“Tomamos los pasos necesarios para separar un negocio particular con la actividad en el emparrillado", dijo a The Associated Press el portavoz de la NFL Brian McCarthy. “El público necesita saber que lo que está viendo en el terreno de juego es el resultado del trabajo duro y juego justo sin influencia exterior en el resultado. Todos aquellos asociados con el deporte saben que tienen prohibido apostar en juegos de la NFL”.

Todos los deportes profesionales se han asociado con empresas de apuestas y las ganancias no sólo benefician a los dueños, si no también a los jugadores. El béisbol de las Grandes Ligas incorporó a Sportradar Integrity Services a sus ya existentes medidas de protección. La NHL, que recientemente investigó las acusaciones de que el jugador Evander Kane apostó en partidos de hockey, también utiliza a Sportradar. La NBA utiliza a GSG al igual que la NFL.

No se debe sobreestimar la importancia de estos seguimientos. Como indicó Goodell en su carta a Ridley: “No hay nada más esencial para el éxito de la NFL — y la reputación de aquellos que tiene una conexión con la liga — que mantener la integridad del juego".

McCarthy indicó que la NFL o ha identificado más irregularidades de apuestas desde que se legalizaron las apuestas.

“Seguir protegiendo la integridad del juego ha sido una prioridad, incluyendo la capacitación cada año del personal de la NFL que supera las 16.000 personas, incluyendo jugadores, entrenadores oficiales, trabajadores de diario y demás personal", indicó McCarthy.

De todas formas, la NFL se está beneficiando de sus acuerdos con la industria de apuestas legalizada. Seguirá siendo blanco de señalamientos de hipocresía, particularmente a la firme oposición de la liga a todo tipo de conexión — incluso que se estuviera dando — durante décadas hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2018.

Mientras que maneja una cuestión delicada pero lucrativa, la liga y también su gremio de jugadores deben seguir fortaleciendo sus mecanismos para que todo sea transparente.