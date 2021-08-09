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Sports

American League Leaders

THROUGH AUGUST 8

BATTING
G AB R H BA
Brantley, HOU 89 350 56 115 .329
Gurriel, HOU 99 361 54 117 .324
Mullins, BAL 108 415 65 133 .320
Guerrero Jr., TOR 109 400 86 127 .318
Fletcher, LAA 107 432 62 133 .308
Bogaerts, BOS 105 389 65 118 .303
Hernández, TOR 91 352 50 105 .298
Anderson, CHW 95 402 68 119 .296
Bichette, TOR 109 437 86 128 .293
Martinez, BOS 105 407 71 118 .290

___

HOME RUNS
Ohtani, LAA 37
Guerrero Jr., TOR 35
Olson, OAK 28
Devers, BOS 27
Perez, KC 27
Gallo, NYY 26
Semien, TOR 26
Altuve, HOU 25
Haniger, SEA 25
Ramírez, CLE 24
Lowe, TB 24
García, TEX 24
Seager, SEA 24

___

RUNS BATTED IN
More for you
Guerrero Jr., TOR 87
Abreu, CHW 83
Ohtani, LAA 82
Devers, BOS 82
Meadows, TB 77
Bichette, TOR 77
Alvarez, HOU 74
Olson, OAK 74
Hernández, TOR 71
Martinez, BOS 71
Seager, SEA 71

___

STOLEN BASES
Merrifield, KC 30
Mullins, BAL 21
Straw, CLE 19
Bichette, TOR 17
Moore, SEA 17
Anderson, CHW 16
Kiner-Falefa, TEX 16
Ohtani, LAA 15
Baddoo, DET 14
Grossman, DET 13
Ramírez, CLE 13

___

SLUGGING PERCENTAGE
Ohtani, LAA .653
Guerrero Jr., TOR .635
Olson, OAK .577
Devers, BOS .562
Mullins, BAL .552
Martinez, BOS .533
Alvarez, HOU .528
Semien, TOR .528
Cruz, TB .527
Ramírez, CLE .522

___

ON-BASE PERCENTAGE
Guerrero Jr., TOR .412
Gurriel, HOU .388
Canha, OAK .386
Mullins, BAL .384
Brantley, HOU .381
Olson, OAK .377
Moncada, CHW .373
Bogaerts, BOS .370
Gallo, NYY .370
Judge, NYY .365

___

RUNS SCORED
Bichette, TOR 86
Guerrero Jr., TOR 86
Semien, TOR 82
Altuve, HOU 81
Haniger, SEA 75
Ohtani, LAA 74
Olson, OAK 73
Correa, HOU 72
Devers, BOS 71
Martinez, BOS 71
Ramírez, CLE 71

___

HITS
Fletcher, LAA 133
Mullins, BAL 133
Bichette, TOR 128
Guerrero Jr., TOR 127
Schoop, DET 123
Semien, TOR 121
Anderson, CHW 119
Bogaerts, BOS 118
Martinez, BOS 118
Merrifield, KC 118

___

BASES ON BALLS
Gallo, NYY 81
Grossman, DET 72
Santana, KC 68
Moncada, CHW 63
Guerrero Jr., TOR 61
Lowe, TEX 58
Correa, HOU 55
Díaz, TB 55
Olson, OAK 54
Canha, OAK 53

___

DOUBLES
Bogaerts, BOS 30
Candelario, DET 30
Martinez, BOS 30
Semien, TOR 30
Devers, BOS 29
Mullins, BAL 28
Olson, OAK 28
Brantley, HOU 27
6 tied 25

___

TRIPLES
Baddoo, DET 5
Lopez, KC 5
Arraez, MIN 4
Canha, OAK 4
Castro, DET 4
Dozier, KC 4
Mullins, BAL 4
Ohtani, LAA 4
Rosario, CLE 4
13 tied 3

___

TOTAL BASES
Guerrero Jr., TOR 254
Ohtani, LAA 243
Semien, TOR 233
Mullins, BAL 229
Devers, BOS 227
Olson, OAK 221
Martinez, BOS 217
Perez, KC 215
Bichette, TOR 209
Haniger, SEA 208

___

EARNED RUN AVERAGE
Lynn, CHW 2.04
Ray, TOR 2.90
Cole, NYY 3.11
Bassitt, OAK 3.19
Berríos, TOR 3.23
Manaea, OAK 3.26
Irvin, OAK 3.45
Mize, DET 3.57
Ryu, TOR 3.62
Greinke, HOU 3.69
Montgomery, NYY 3.69

___

WON-LOST
Bassitt, OAK 11-3
Ryu, TOR 11-5
Civale, CLE 10-2
Greinke, HOU 10-3
Lynn, CHW 10-3
Flexen, SEA 10-5
Cole, NYY 10-6
McCullers Jr., HOU 9-3
Fleming, TB 9-5
Ray, TOR 9-5
Rodón, CHW 9-5

___

GAMES PITCHED
Petit, OAK 55
Cishek, LAA 54
Brentz, KC 53
Karinchak, CLE 52
Shaw, CLE 52
Cisnero, DET 51
Mayers, LAA 51
Stanek, HOU 51
Barlow, KC 50
Holmes, NYY 50

___

SAVES
Hendriks, CHW 26
Barnes, BOS 24
Iglesias, LAA 24
Chapman, NYY 23
Pressly, HOU 18
Trivino, OAK 18
Clase, CLE 16
Castillo, SEA 15
Soto, DET 13
Karinchak, CLE 11

___

INNINGS PITCHED
Bassitt, OAK 144.0
Greinke, HOU 136.2
Berríos, TOR 133.2
Cole, NYY 130.1
Irvin, OAK 130.1
Minor, KC 130.1
Ray, TOR 130.1
Giolito, CHW 129.0
Manaea, OAK 127.0
Ryu, TOR 126.2

___

STRIKEOUTS
Cole, NYY 176
Rodón, CHW 160
Cease, CHW 159
Ray, TOR 159
Bassitt, OAK 147
Giolito, CHW 145
Manaea, OAK 141
Montas, OAK 140
Berríos, TOR 139
Kikuchi, SEA 135

___

COMPLETE GAMES
Cole, NYY 2
Manaea, OAK 2
13 tied 1

___

SHUTOUTS
Manaea, OAK 2
Bassitt, OAK 1
Cease, CHW 1
Cole, NYY 1
Kluber, NYY 1
Lynn, CHW 1
Means, BAL 1
Rodón, CHW 1
Ryu, TOR 1
Turnbull, DET 1