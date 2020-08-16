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THROUGH AUGUST 15

BATTING
G AB R H BA
LeMahieu, NYY 19 73 15 30 .411
Bichette, TOR 13 61 11 22 .361
Alberto, BAL 20 87 17 30 .345
Cruz, MIN 21 76 16 26 .342
Lowe, TB 20 74 17 24 .324
Lewis, SEA 21 79 13 25 .316
Jones, DET 17 51 11 16 .314
Perez, KC 21 86 10 27 .314
Pillar, BOS 17 64 9 20 .313
Solak, TEX 18 64 8 20 .313

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HOME RUNS
Judge, NYY 9
Trout, LAA 9
Olson, OAK 8
Hernández, TOR 7
Moreland, BOS 6
Ruiz, BAL 6
Jiménez, CHW 6
Rosario, MIN 6
Lowe, TB 6
Cruz, MIN 6
Chapman, OAK 6

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RUNS BATTED IN
Cruz, MIN 21
Judge, NYY 20
Santander, BAL 20
Trout, LAA 19
Lowe, TB 19
Seager, SEA 19
Rosario, MIN 18
Olson, OAK 16
Ramírez, CLE 16
Merrifield, KC 16

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STOLEN BASES
Kiner-Falefa, TEX 5
Mondesi, KC 5
Moore, SEA 5
Bichette, TOR 4
Grossman, OAK 4
Lopes, SEA 4
Reyes, DET 4
Robert, CHW 4
Tauchman, NYY 4
12 tied 3

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SLUGGING PERCENTAGE
Judge, NYY .758
Jones, DET .725
Trout, LAA .710
Lowe, TB .703
Bichette, TOR .672
Hernández, TOR .672
Cruz, MIN .632
Ruiz, BAL .611
Gurriel, HOU .577
Grossman, OAK .566

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ON-BASE PERCENTAGE
LeMahieu, NYY .456
Grossman, OAK .441
Santana, CLE .427
Rendon, LAA .416
Cruz, MIN .412
Díaz, TB .412
La Stella, LAA .403
Correa, HOU .402
Canha, OAK .398
Laureano, OAK .398

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RUNS SCORED
Alberto, BAL 17
Lowe, TB 17
Merrifield, KC 17
Cruz, MIN 16
Judge, NYY 16
Núñez, BAL 16
Crawford, SEA 15
LeMahieu, NYY 15
Santander, BAL 15
Ramírez, CLE 14
Rosario, MIN 14
Trout, LAA 14
Tucker, HOU 14

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HITS
Alberto, BAL 30
LeMahieu, NYY 30
Perez, KC 27
Cruz, MIN 26
Fletcher, LAA 26
Lewis, SEA 25
Merrifield, KC 25
Lowe, TB 24
Polanco, MIN 24
Seager, SEA 23

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BASES ON BALLS
Santana, CLE 27
Rendon, LAA 19
Olson, OAK 17
Díaz, TB 15
Hicks, NYY 15
Bregman, HOU 14
Crawford, SEA 13
Canha, OAK 12
Gallo, TEX 12
Grandal, CHW 12

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DOUBLES
Alberto, BAL 11
Iglesias, BAL 9
Adames, TB 8
Martinez, BOS 8
Bregman, HOU 7
Franco, KC 7
Santander, BAL 7
Seager, SEA 7
10 tied 6

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TRIPLES
Candelario, DET 3
Chapman, OAK 2
Chavis, BOS 2
Crawford, SEA 2
Kiner-Falefa, TEX 2
Lowe, TB 2
Wendle, TB 2
17 tied 1

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TOTAL BASES
Lowe, TB 52
Trout, LAA 49
Chapman, OAK 48
Cruz, MIN 48
Alberto, BAL 47
Judge, NYY 47
Gurriel, HOU 45
Hernández, TOR 45
Merrifield, KC 45
Perez, KC 45

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EARNED RUN AVERAGE
Lynn, TEX 1.11
Bieber, CLE 1.30
Bundy, LAA 1.57
Montas, OAK 1.57
Valdez, HOU 1.90
Bassitt, OAK 2.42
Greinke, HOU 2.53
Maeda, MIN 2.66
Cole, NYY 2.76
Turnbull, DET 2.78

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WON-LOST
Bieber, CLE 4-0
Cole, NYY 4-0
Hernández, TEX 3-0
Lynn, TEX 3-0
Maeda, MIN 3-0
Bundy, LAA 3-1
Cease, CHW 3-1
Dobnak, MIN 3-1
9 tied 2-0

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GAMES PITCHED
Barlow, KC 13
Hendriks, OAK 11
Petit, OAK 11
14 tied 10

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SAVES
Britton, NYY 7
Hendriks, OAK 7
Colomé, CHW 5
Hand, CLE 5
Jiménez, DET 5
Montero, TEX 5
Rogers, MIN 5
Rosenthal, KC 5
Sulser, BAL 5
Bass, TOR 3
Williams, SEA 3
Workman, BOS 3

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INNINGS PITCHED
Bieber, CLE 34.2
Lynn, TEX 32.1
Cole, NYY 29.1
Bundy, LAA 28.2
Giolito, CHW 27.2
Eovaldi, BOS 27.1
Civale, CLE 25.0
Heaney, LAA 24.2
Berríos, MIN 24.1
Duffy, KC 24.1

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 54
Lynn, TEX 36
Bundy, LAA 35
Cole, NYY 34
Giolito, CHW 32
Carrasco, CLE 30
Duffy, KC 28
Eovaldi, BOS 27
Glasnow, TB 27
Civale, CLE 26

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COMPLETE GAMES
Bundy, LAA 1
Cole, NYY 1
Lynn, TEX 1

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SHUTOUTS