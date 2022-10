Alcorn St. 30, MVSU 7

ALCN_Howard 4 run (Quinn kick), 11:16

Second Quarter

MVSU_C.Johnson 44 pass from Jones (Fernandez kick), 14:46

ALCN_Howard 1 run (Quinn kick), 08:40

Fourth Quarter

ALCN_FG Quinn 30, 14:48

ALCN_Allen 5 run (Quinn kick), 02:15

ALCN_Smith 35 run (kick failed), 01:08

ALCN MVSU First downs 23 15 Rushes-yards 36-156 38-125 Passing 299 151 Comp-Att-Int 22-29-0 13-24-0 Return Yards 28 62 Punts-Avg. 4-29.5 5-37.2 Fumbles-Lost 2-1 3-2 Penalty-Yards 7-74 5-38 Time of Possession 30:08 29:52

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Alcorn St., Ja. Howard 24-63, Ty. Smith 0-35, Ni. Duffey 4-28, Aa. Allen 4-23, Ju. Anthony Jr. 1-6, Ed. Summerour 1-2, Na. Collier 1-0, Ak. McNair 1-(minus 1). MVSU, Ca. Johnson 17-64, De. Fant 3-25, Ja. Jones 16-24, Ja. Thomas 2-12.

PASSING_Alcorn St., Aa. Allen 22-29-0-299. MVSU, Ja. Jones 13-23-0-151, TJ. Goodwin 0-1-0-0.

RECEIVING_Alcorn St., Ma. Rodgers 4-87, CJ. Bolar 7-81, Ta. Griffin 1-53, Ju. Anthony Jr. 3-31, Ti. McNair Jr. 2-20, Ja. Howard 1-12, Mo. Hunt 3-11, Ge. McKelton 1-4. MVSU, Ca. Johnson 2-48, De. Wagoner 2-39, Co. Bates 4-21, Do. Johnson III 1-17, Gr. Jean 1-11, To. Brookins 1-8, My. Hopson 1-6, Sy. Campbell 1-1.