Byrd-Jelinek 6-11 0-0 14, Williams 6-15 0-0 13, Bagley 4-7 0-0 9, Deang 5-8 1-2 11, Slay 3-7 0-0 6, Brown 2-8 6-8 11, Rios 1-1 0-0 3, Sissoko 4-4 2-2 12, Bellis 0-1 0-0 0, Elrod 0-0 0-0 0. Totals 31-62 9-12 79.

Anigwe 3-5 1-4 7, McGill 2-3 0-0 5, Ba 1-5 0-2 3, Manjon 7-11 0-1 14, Pepper 3-15 0-0 8, Milling 2-5 0-0 5, Fuller 4-9 1-2 11, DeBruhl 0-2 2-2 2, Adebayo 0-0 0-0 0, Murphy 1-2 3-3 5, Borra 0-0 0-0 0. Totals 23-57 7-14 60.

Halftime_Academy of Art 38-26. 3-Point Goals_Academy of Art 8-13 (Sissoko 2-2, Byrd-Jelinek 2-3, Rios 1-1, Williams 1-1, Bagley 1-2, Brown 1-3, Slay 0-1), UC Davis 7-22 (Fuller 2-3, Pepper 2-5, McGill 1-2, Milling 1-3, Ba 1-5, DeBruhl 0-2, Manjon 0-2). Fouled Out_Deang. Rebounds_Academy of Art 37 (Williams 11), UC Davis 28 (Pepper 8). Assists_Academy of Art 13 (Bagley 4), UC Davis 13 (Anigwe 3). Total Fouls_Academy of Art 17, UC Davis 11. A_316 (7,600).