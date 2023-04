NUEVA YORK (AP) — Los puntajes crediticios son complicados, y dado que las agencias calificadoras toman en cuenta muchos factores, el proceso para mejorarlos puede ser diferente para cada persona.

Cuando Willard Carpenter, de 68 años, quería un préstamo para abrir un negocio nuevo, se dio cuenta de que su puntaje crediticio no era lo suficientemente alto para ser aprobado. Después de revisar su historial de crédito, encontró varios problemas que necesitaba resolver.

El crédito de Carpenter se vio muy afectado por la deuda de una tarjeta de crédito que su padre dejó en la cuenta conjunta que tenían después de su muerte hace más de año y medio. Tampoco ha tenido tarjetas de crédito durante al menos 10 años: dejó de usarlas después de declararse en bancarrota debido a deuda de tarjeta de crédito.

Ahora trabaja con un asesor financiero para borrar la deuda de su padre de su historial y comenzar a construir su crédito de manera segura.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo puede hacer lo mismo:

_______

CONOZCA SU PUNTO DE PARTIDA El primer paso para incrementar su puntaje de crédito es conocer cuál es su puntuación actual y lo que muestra su informe crediticio, dijo Kristin Myers, jefa de redacción de The Balance (El Saldo), un sitio web de finanzas personales.

“No puedes arreglar lo que no conoces”, dijo. “Mira si hay algún error o si previamente cuestionaste un cargo y sigue apareciendo”.

Una vez que vea lo que hay en su informe, puede comenzar a identificar dónde podría tener debilidades. Por ejemplo, si tiene una gran cantidad de deuda en una de sus tarjetas de crédito, comience a pagar esa deuda para reducir la utilización del crédito que está afectando su puntaje crediticio.

_______ ENFRENTE SU DEUDA LO MÁS QUE PUEDA Lo ideal es que pague el saldo total de su tarjeta de crédito cada mes. Pero si eso no le es posible, hacer pequeños pagos puede ayudarlo a mantener o aumentar su puntaje crediticio.

Si puede, pague un poco más del pago mensual mínimo de forma que pague menos intereses con el tiempo.

Un método de pago bien conocido es el de la “bola de nieve de deuda”, en el que paga sus deudas de la menor a la mayor para generar impulso y buenos hábitos. Una vez que ha pagado las deudas más pequeñas y ha desarrollado el hábito de pagar las deudas, el dinero que solía apartar cada mes puede destinarse a deudas más grandes. NerdWallet ofrece una calculadora para utilizar este método.

Otra manera de abordar la deuda es la recomendación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de “usar efectivo cuando (algo) cueste menos de 20 dólares” con el fin de evitar gastar en exceso en su tarjeta de crédito.

_______

SI PUEDE, EVITE MÁS DEUDAS El no adquirir deudas nuevas es otra manera de incrementar su puntaje crediticio, dijo Myers. Si no ha saldado la deuda que tiene actualmente, lo mejor es no abrir más líneas de crédito. Si está en una posición en la que depende del crédito debido a circunstancias económicas, trate de evitar compras innecesarias que podrían aumentar significativamente su deuda.

_______ USE TARJETAS DE CRÉDITO, PERO CON MODERACIÓN El primer instinto de muchas personas es no usar ninguna tarjeta de crédito para evitar endeudarse. Sin embargo, esta no es una buena táctica si desea tener un buen puntaje crediticio. Lo mejor es tener al menos una tarjeta de crédito, pero la clave es usarla con moderación, dijo Colleen McCreary, defensora financiera del consumidor en Credit Karma.

“No debes utilizar más del 30% del crédito que tienes disponible, pero debes usar esas tarjetas, aunque sea un poco, para demostrar que se puede confiar en ti”, señaló.

Cuando use su tarjeta de crédito, asegúrese de pagar a tiempo cada mes y trate de utilizarla sólo para compras que ya planeaba hacer y que puede pagar.

_______ NO CIERRE SUS CUENTAS ANTIGUAS Una vez que haya pagado todas sus deudas en su tarjeta de crédito, podría pensar que es mejor cerrar la cuenta para evitar usarla nuevamente.

Eso en realidad daña su puntuación crediticia. Dado que uno de los factores en su puntaje de crédito es la duración de su historial crediticio, si cancela su tarjeta de crédito más antigua, también la borra de su historial de crédito.

“Mantener abierta la duración de ese historial crediticio es increíblemente importante porque la cantidad de tiempo que ha tenido un préstamo o una línea de crédito aumentará su puntaje crediticio”, dijo Myers.

_______

SI NO TIENE HISTORIAL DE CRÉDITO, EMPIECE DE MANERA SEGURA Si está iniciando y quiere construir su crédito, hay varias maneras de hacer que este proceso sea seguro para que usted no se endeude. Una de las formas más recomendadas es abrir una “tarjeta de crédito garantizada”, la cual es una tarjeta que requiere un depósito en garantía, el cual usualmente equivale a la cantidad de crédito que se le otorga.

El depósito está allí en caso de que no pueda pagar el crédito, pero se le devuelve después de ascender a una tarjeta “no garantizada”. Las tarjetas garantizadas son reportadas a los burós de crédito, lo que significa que esa línea de crédito aparece en su informe crediticio y puede ayudar a construir o reparar su puntaje de crédito.

Es así como Carpenter planea aumentar su puntuación crediticia.

“Esto me permitirá comenzar con un límite bajo y pagarlo cada mes, y luego puedo pedir un límite más alto”, dijo Carpenter, quien vive en Bismark, Arkansas. Carpenter planea solicitar tres tarjetas de crédito y utilizar un máximo del 25% del crédito permitido, apuntó. _______

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para sus reportajes educativos y explicativos para mejorar la educación financiera. La fundación opera de manera independiente de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.