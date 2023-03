MOSCÚ (AP) — Las autoridades rusas han colocado a una integrante del grupo punk Pussy Riot en la lista de criminales buscados, en momentos en que el Kremlin intensifica sus intentos de reprimir el disenso.

El medio de prensa ruso Mediazona descubrió el miércoles que Nadezhda Tolokonnikova está en la lista de personas buscadas por el Ministerio de Relaciones Interiores. La lista, revisada por The Associated Press, dice que Tolokonnikova enfrenta cargos penales, pero no especifica cuáles.