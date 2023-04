CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Biden no afirmó que EEUU está en quiebra, el video fue manipulado

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una conferencia de prensa que el país está en quiebra y llamó a los ciudadanos a retirar su dinero de los bancos.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook y TikTok muestra a Biden en una conferencia de prensa en la que supuestamente advirtió que la economía del país está en quiebra y que las personas deberían retirar su dinero de los bancos.

“Damas y caballeros. Nuestra economía está, bueno, estamos quebrados, completamente quebrados. Agarren su dinero del banco, sáquenlo, sáquenlo ya. De todas formas lo van a perder, todos los de cripto también, no se salvan. Esto es muy serio, la regamos. Oh, me voy a dormir”, dice una persona que traduce una declaración atribuida a Biden.

En la sección de comentarios de la publicación de Facebook, un usuario afirmó: “Es verdadero… Estados Unidos ha pedido dinero a lo loco y no tiene para pagar”. Otra persona dijo: “Yo creo que es cierto en cierta manera pero es porque es dinero digital”.

Sin embargo, The Associated Press hizo una búsqueda inversa de algunos fotogramas del video y encontró coincidencias con la conferencia de prensa de Biden del 9 de noviembre de 2022, un día después de las elecciones intermedias.

En el video se puede ver la entrada del presidente a la sala y el orden de los asistentes al evento, que coinciden con la publicación que se difunde actualmente.

Pero en esa conferencia de 53 minutos, y no de 34 segundos como el video actual, el mandatario estadounidense no afirmó que el país estuviera en quiebra ni hizo un llamado para retirar dinero de los bancos.

En cambio, dijo que “heredamos una nación con una pandemia en pleno apogeo y una economía que se tambaleaba. Y actuamos rápida y audazmente para vacunar al país y crear un crecimiento estable y sostenido en nuestra economía”.

La economía de Estados Unidos mantuvo su resiliencia desde octubre hasta diciembre de 2022 a pesar del aumento de las tasas de interés, creciendo a un ritmo anual de 2,6%, según datos oficiales, reportó AP.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Imagen fue alterada, no muestra afiliación de López Obrador al PRI

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra la tarjeta de afiliación reciente del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al Partido Revolucionario Institucional (PRI), agrupación opositora a la que el mandatario ha criticado.

LOS HECHOS: Aunque López Obrador militó en el PRI, la imagen no muestra su tarjeta de afiliación al partido. La fotografía fue alterada: se utilizó la credencial del expresidente del PRI Enrique Ochoa Reza y se agregó el recorte de una fotografía del mandatario que se tomó en 2002, cuando ya era jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Usuarios de redes sociales compartieron una fotografía con la supuesta tarjeta de afiliación del presidente mexicano al PRI, agrupación que ocupó la presidencia del país durante 76 años y que hoy se posiciona como opositora.

“En algo sí tienen razón los chairos: en que del PRI han salido los peores y más asquerosos políticos de México. Aquí está el peor de todos”, dice la publicación compartida en Facebook y que muestra el supuesto documento.

Usuarios de la red social cuestionaron la incongruencia de López Obrador y de sus seguidores, pues el mismo mandatario ha criticado a miembros del PRI. En una conferencia del mes pasado, el mandatario dijo que “los priistas, no todos desde luego, algunos, son corruptos cínicos”.

Sin embargo, AP realizó una búsqueda inversa y encontró que la imagen fue alterada.

Como puede verse en una entrada de 2016 en el medio El Financiero, las firmas y el sello son idénticos a los que aparecen en la tarjeta de afiliación de Enrique Ochoa Reza, quien entonces buscaba ser presidente nacional del PRI.

El documento está firmado por Enrique Jackson, quien fue presidente del PRI en la Ciudad de México (entonces denominada Distrito Federal) de 1990 a 1992, según el Sistema de Información Legislativa. Para esa fecha, dice su semblanza, López Obrador formaba parte del PRD.

Además, AP encontró que la imagen de López Obrador es un recorte de una fotografía que el gobierno mexicano difundió en 2002, cuando el político era jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD.

La imagen se encuentra disponible en el archivo fotográfico de la agencia AFP junto con la leyenda: “El presidente del Comité Olímpico Internacional (OIC) Jacques Rogge, el presidente mexicano Vicente Fox, el representante del IOC Mario Vázquez Raña y el jefe de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador miran la ceremonia inaugural de la 11 sesión del IOC en Ciudad de México el 28 de noviembre de 2002”.

Aunque esta foto es falsa, López Obrador sí formó parte del PRI. Su expediente, elaborado por la extinta Dirección Federal de Seguridad y difundido por el diario El Universal, señala que el político ingresó al PRI en 1976.

— León Ramírez

Video descontextualiza palabras de López Obrador sobre simpatizantes

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a López Obrador diciendo que “la gente más ignorante” es la que vota por su partido, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena.

LOS HECHOS: La grabación es un fragmento de una declaración que hizo López Obrador en conferencia de prensa sobre lo que opina uno de sus críticos acerca de Morena, no lo que él piensa del partido que fundó.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook contienen el fragmento de una conferencia de prensa de López Obrador en la que habló sobre lo que opina uno de sus críticos acerca de Morena, para decir erróneamente que el video muestra al mandatario insultando al partido.

Las publicaciones han sido compartidas en Facebook por usuarios críticos de López Obrador. Éstas no aclaran la fecha en la que López Obrador hizo las declaraciones.

El fragmento utilizado sin contexto en las publicaciones muestra a López Obrador diciendo: “Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena”.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, AP corroboró que el fragmento corresponde a la conferencia de prensa de López Obrador del 7 de junio de 2022 y que en éste se refería a la opinión de uno de sus críticos sobre Morena, no a lo que él piensa del partido.

En la conferencia, el presidente se refirió a comentarios que había hecho el autor Francisco Martín Moreno, crítico del presidente, sobre Morena, movimiento fundado por López Obrador en 2014.

El video completo de la conferencia de prensa muestra a López Obrador explicando lo que Moreno ha opinado sobre el partido oficialista.

“Entonces, por eso, imagínense, dice Martín Moreno, de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores leídos por estos sectores, dice dos cosas, no estoy inventando nada: Una, ‘a los de Morena, si pudiera, los quemaría con leña verde en el Zócalo’.

“Otra, ‘Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena’”, dijo López Obrador.

Las mismas publicaciones incluyen otras declaraciones de López Obrador sobre un reportaje en el que su hermano, Pío López Obrador, fue expuesto en videos recibiendo dinero en efectivo.

En aquel momento, el presidente dijo que esos videos mostraban a su hermano recibiendo “aportaciones” para Morena y que no se trataba de un acto de corrupción. También las publicaciones muestran otro fragmento de un video que ha circulado en internet por años en el que se escucha a López Obrador bromeando durante la grabación de un spot de campaña diciendo que el pueblo está con él.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Video de Biden hablando de seguridad bancaria está editado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Joe Biden afirmando que los estadounidenses pueden estar tranquilos porque el sistema bancario del país es seguro. Inmediatamente después de hacer dicha afirmación, se retiró sin contestar preguntas.

LOS HECHOS: El video está editado. Biden sí pronunció dichas palabras, pero no se retiró inmediatamente después; en realidad el mandatario habló sobre el tema varios minutos más y luego se fue.

El 10 de marzo, el Silicon Valley Bank, el decimosexto mayor banco de Estados Unidos, quebró después de que los depositantes, en su mayoría trabajadores del sector tecnológico y empresas respaldadas por capital de riesgo, se apresuraran a retirar su dinero a medida que se extendía la ansiedad con respecto a la salud financiera del banco.

Se trató del segundo peor colapso bancario en la historia de Estados Unidos, sólo detrás del de Washington Mutual durante el punto más alto de la crisis financiera de 2008, reportó AP.

Lo anterior provocó que usuarios de las redes sociales se pronunciaran al respecto y en algunos casos culparan a la administración de Biden por lo sucedido.

Éste es el caso de una publicación compartida en Facebook que asegura que un video muestra a Biden retirándose de un recinto inmediatamente después de asegurar que la banca estadounidense es segura.

“En una rueda de prensa, Biden se apresuró a asegurar que todo iba bien en el sistema bancario estadounidense, y se retiró cuando empezaron las preguntas”, dice el texto que acompaña un video en el que aparece Biden hablando.

“Los estadounidenses pueden estar tranquilos de que nuestro sistema bancario es seguro”, dice el mandatario en el video. Inmediatamente después, se le ve caminando hacia la puerta y al fondo se escuchan preguntas de periodistas.

“¿Presidente, qué sabe ahora mismo sobre por qué ha ocurrido esto? ¿Puede asegurar a los estadounidenses que no habrá efecto dominó? ¿Espera que otros bancos quiebren, señor presidente? ¿Deberían estar protegidos todos los depositantes en todos los bancos?”, cuestionan los reporteros. Biden no responde a los cuestionamientos y sale del Salón Roosevelt.

Pero esto es impreciso, porque aunque Biden sí hizo una declaración sobre seguridad bancaria el 13 de marzo en la Casa Blanca y no dio espacio a preguntas, la grabación compartida en Facebook fue editada. La declaración de Biden sobre la seguridad bancaria fue cortada y unida a la parte final del acto.

Tras revisar la conferencia de prensa en su totalidad, AP encontró que la frase que aparece en el video no fue el final de la conferencia como sugiere el video. Después de eso continuó hablando por poco más de un minuto.

Biden continuó hablando de la situación económica y el progreso que el país ha alcanzado en los últimos dos años.

“Hemos creado más de 12 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en dos años que los que cualquier presidente haya creado en un solo mandato de cuatro años”, dijo el presidente estadounidense. “El desempleo está por debajo del 4% durante 14 meses consecutivos. El salario neto de los trabajadores está aumentando, especialmente para los trabajadores de ingresos bajos y medios”.

El mandatario agregó que el progreso de Estados Unidos estaba en marcha y que en los últimos años su administración ha trabajado parar proteger a los depositantes, proteger el sistema bancario y proteger las ganancias económicas que se han logrado para el pueblo estadounidense”.

A continuación, el mandatario se despidió, pidió a Dios que protegiera a las tropas y dijo a los periodistas que los veía en California. Ese día Biden viajó a San Diego, California, para reunirse con el primer ministro de Australia, Anthony Albanes, y con el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Publicación distorsiona propuesta de ley de “zonas seguras” LGTBQ en Canadá

LA AFIRMACIÓN: Canadá presenta un proyecto de ley que introduce responsabilidad penal y una multa de 25.000 dólares por discurso ofensivo contra la comunidad LGBTQ, como usar un género incorrecto para nombrar a las personas o participar en protestas anti-LGBTQ.

LOS HECHOS: Decenas de publicaciones en Facebook y Twitter afirman que una nueva ley en Canadá criminaliza a participantes de protestas anti-LGBTQ y a quienes nombren erróneamente el género de las personas.

“El nuevo proyecto de ley en Canadá procesaría a cualquier persona que criticó o protestó contra el transgénero. Cualquier persona considerada ‘transfóbica, homofóbica u ofensiva’ enfrentaría un enjuiciamiento y una multa de 25.000″, escribió una página en Facebook. “En Canadá están aprobando un proyecto de ley que haría ILEGAL que cualquiera critique, llame o malinterprete a este hombre canadiense de 59 años que se identifica como un BEBÉ”, dijo una persona en Twitter.

Sin embargo, estas publicaciones que también circulan en inglés son engañosas. El proyecto de ley no criminalizaría a quienes nombren erróneamente el género de otras personas ni a las protestas anti-LGBTQ, además de que es falso que esto se aplicará a nivel nacional, como sugieren las publicaciones.

Según el texto del proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa de Ontario el 4 de abril, el fiscal general de Ontario podría designar temporalmente una propiedad como “zona de seguridad comunitaria” y prohibir cualquier “acto de intimidación” como amenazas, demostraciones transfóbicas u homofóbicas y la distribución de “propaganda de odio” a 100 metros de esa propiedad. Los infractores podrían enfrentar una multa de hasta 25.000 dólares canadienses (unos 18.540 dólares estadounidenses).

El Nuevo Partido Democrático de Ontario, cuyos miembros defienden el proyecto de ley, dijo que es una respuesta a un aumento en los delitos de odio y la intimidación hacia artistas drag y la comunidad LGBTQ.

Las afirmaciones que se difunden en redes sociales son “inexactas y distorsionadas”, escribió Brenda Cossman, profesora de derecho en la Universidad de Toronto, en un correo electrónico a AP. Dijo que el proyecto de ley no incluye una disposición amplia sobre el uso incorrecto de pronombres y las restricciones sólo se aplican a las zonas designadas.

“El proyecto de ley no procesaría a nadie considerado homofóbico”, escribió Cossman. “Sólo se aplicaría a personas que intenten intimidar dentro de las zonas de seguridad designadas”, dijo.

El Partido Democrático Nuevo de Ontario indicó en un comunicado proporcionado a AP que algunos han “tergiversado los hechos” sobre la legislación. “El proyecto de ley no permitirá multas contra personas que usen incorrectamente los pronombres de otros”, dice la declaración. “Esta legislación no impediría que nadie disfrute de la libertad de expresión o de reunión. Pero ayudaría a prevenir los delitos de odio y a mantener seguros a los habitantes de Ontario que pertenecen a la comunidad” LGBTQ.

Para convertirse en ley el proyecto aún tendría que ganar una mayoría de votos de los miembros de la Asamblea y el Partido Conservador Progresista de Ontario tiene una gran mayoría en el cuerpo legislativo provincial.

El Consejo de la Ciudad de Calgary tomó recientemente medidas similares para responder a las protestas dirigidas a eventos LGBTQ. En marzo, el consejo aprobó un reglamento que prohíbe ciertas protestas dentro de 100 metros de las entradas de bibliotecas o instalaciones recreativas.

— El periodista de AP Josh Kelety verificó esta información.

