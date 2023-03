LAKE CITY, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Zindell Brown, de 28 años y oriundo de Lake City, Carolina del Sur, tenía algo más que nervios mientras se preparaba para su primer viaje fuera de Estados Unidos. Quizá era una premonición sobre el viaje que él y varios de sus amigos iban a hacer a México.

“Dijo, ‘algo no se siente del todo bien’”, contó su hermana mayor, Zalandria Brown, en entrevista telefónica con The Associated Press. “Fue lo último de lo que hablamos”.