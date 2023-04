CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tres exkaibiles, militares de fuerzas especiales del Ejército de Guatemala, enfrentan a la justicia guatemalteca que les acusa de participar en una masacre de indígenas y campesinos en los años ochenta, durante la guerra en el país.

Gilberto Jordán, Alfonso Vicente y José Mardoqueo Morales enfrentan desde el martes a un tribunal que los juzgará por los delitos de asesinato y contra los deberes de humanidad.

Según la Fiscalía, los acusados fueron parte de un comando operativo que en diciembre de 1982, hace 40 años, incursionó en una comunidad llamada Dos Erres, ubicada en el departamento de Petén al norte del país, donde asesinaron a unas 200 personas entre mujeres, niñas y niños y hombres.

De acuerdo con la tesis fiscal, el grupo militar llegó a Dos Erres en busca de armas que una célula guerrillera había robado al Ejército. Todo habría empezado en octubre de 1982: la guerrilla había emboscado a un grupo militar donde hubo 22 bajas y durante el ataque se perdieron varias armas militares, por lo que los soldados llegaron a la comunidad buscando el arsenal.

Sin embargo, cuando los uniformados incursionaron en la aldea y no encontraron el armamento, separaron a mujeres y hombres, violaron a éstas y a las niñas, torturaron y mataron a los hombres y arrojaron sus cuerpos dentro de un pozo, según la denuncia del caso.

Para Manuel Farfán, querellante del proceso y presidente de la agrupación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala FAMDEGUA, que el juicio llegue 40 años después de los hechos muestra cómo el sistema de justicia en Guatemala es tardío y no le da justicia a las víctimas.

“Esto (la tardanza) no ha detenido el trabajo de las víctimas de exigir justicia por lo sucedido”, dijo Farfán a The Associated Press y explicó que muchas de las víctimas sobrevivientes o familiares están enfermos y algunos incluso han muerto sin encontrar justicia.

“Con el juicio, vemos la posibilidad de que el tribunal pueda escuchar a las víctimas, conocer a los peritos, tomarlo en consideración y dar un veredicto favorable para las víctimas y familiares”, dijo Farfán.

Otros cinco exkaibiles que participaron del operativo ya han sido condenados a entre 4.000 y 5.000 años de prisión por los hechos, condenas simbólicas pues la ley guatemalteca solo permite que una persona condenada cumpla de manera efectiva 50 años de cárcel.

Los tres procesados fueron deportados: Jordan y Morales desde Estados Unidos y Vicente desde Belice, a donde habrían huido de la justicia.

Del grupo militar, la Fiscalía aún busca a por lo menos otros siete acusados que están prófugos.