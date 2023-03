QUITO (AP) — Gran parte de la ciudad portuaria de Guayaquil registraba el jueves inundaciones que afectaban a cientos de viviendas mientras la capital ecuatoriana soportaba intensas lluvias, al igual que el resto del país.

Las lluvias en Guayaquil, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y una marea alta, causaron el desbordamiento del río Guayas.

Cientos de ciudadanos pugnaban por movilizarse pese a la inundación y en coincidencia con una huelga del transporte público -que demanda un aumento en los boletos-, lo que generó un caos vehicular. Debido a ello muchos colegios y universidades dispusieron que la jornada se realice de forma virtual.

El Instituto Oceanográfico explicó que lo ocurrido en Guayaquil es producto de una inestabilidad atmosférica que responde, entre otros factores, al calentamiento del agua superficial del océano Pacífico, los altos niveles de lluvias que provocan desbordamientos de ríos y un período de alta marea conocido como aguaje.

Las autoridades aún no han informado la magnitud de los daños y las viviendas afectadas por esta convergencia de factores, que también dejaron bajo unos 50 centímetros de agua al aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil, que tuvo que suspender sus operaciones al amanecer.

The Associated Press llamó a la Secretaría de Gestión de Riesgo para buscar información acerca de los daños pero no obtuvo respuesta.

En tanto, Quito registró durante toda la madrugada un sostenido aguacero que provocó algunas alertas de inundación especialmente en pasos deprimidos y zonas bajas, mientras la ciudad atraviesa una fuerte ola de frío.

Ecuador pasa por un intenso temporal invernal que está afectando a ciudades como Cuenca, Santo Domingo, Riobamba y Ambato, entre otras.