BUENOS AIRES (AP) — Una corte de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de la petrolera YPF en 2012 y ordenó indemnizar a los accionistas perjudicados.

Hace una década el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) expropió mediante una ley del Congreso el 51% de las acciones de YPF, en ese entonces bajo control de la española Repsol. El porcentaje restante se distribuyó entre provincias petroleras.

Repsol, que había adquirido YPF en 1993, fue indemnizada con 5.000 millones de dólares en 2014.

Pero los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron a Argentina y a la petrolera ante una corte de Nueva York entre 2015 y 2016 alegando incumplimiento del contrato. Luego el fondo inglés Burford Capital adquirió la demanda de Petersen y continuó con el litigio.

“La república no inició una oferta pública por acciones en circulación del capital social de YPF en 2012”, concluyó la jueza Loretta Presk del distrito de Nueva York en una resolución que se difundió el viernes.

La ley de expropiación sancionada por el Congreso declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

En un fallo dividido, la jueza Presk condenó al Estado argentino, pero eximió a la petrolera YPF por considerar que “no era garante de las obligaciones de la república”.

“El tribunal está de acuerdo en que el precio de la oferta pública de adquisición que la república habría estado obligada a ofrecer si la república cumpliera con los estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, consideró la magistrada en referencia a la indemnización que debe pagar el país sudamericano.

No obstante, reconoció que en lo inmediato no puede cuantificar la compensación porque no puede precisar la fecha en que Argentina activó su obligación de oferta pública de adquisición. Por tanto, adelantó, “el tribunal se reserva el juicio sobre la tasa precisa que utilizará”.

En una declaración a la prensa YPF expresó que es un fallo positivo porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. El gobierno argentino se ha pronunciado sobre el fallo.