This combination of photos made available by NASA shows the 12 men who have walked on the moon. Top row from left are Neil Armstrong, Apollo 11 - 1969; Edwin "Buzz" Aldrin, Apollo 11 - 1969; Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 - 1969 and Alan L. Bean, Apollo 12 - 1969. Middle row from left are Alan Shepard, Apollo 14 - 1971; Edgar D. Mitchell, Apollo 14 - 1971; David Scott, Apollo 15 - 1971 and James B. Irwin, Apollo 15 - 1971. Bottom row from left are John Young, Apollo 16 - 1972; Charles M. Duke Jr., Apollo 16 - 1972; Eugene A. Cernan, Apollo 17 - 1972 and Harrison "Jack" Schmitt, Apollo 17 - 1972. (NASA via AP) less