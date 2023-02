CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — México deportó el martes a noventa y dos niños y adolescentes a Guatemala que fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas cuando intentaban migrar hacia Estados Unidos sin el acompañamiento de ningún adulto.

Los menores llegaron en un avión chárter blanco con bandera mexicana que tenía pintada al frente una sonrisa, en contraste con la expresión de los menores que bajaron en fila y en silencio cuando llegaron a Guatemala.

Herberth, de 17 años, llegó abrazando un peluche de unicornio sucio, otro jovencito más pequeño llevaba en sus manos un muñeco.

De los 92 menores deportados, 18 fueron localizados por autoridades mexicanas el mes pasado hacinados en un tráiler tras un control en una carretera que va a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas.

En el vuelo también llegaron 28 adultos. Jonathan Quiroa, de 32 años, uno de los migrantes deportados dijo a The Associated Press que viajó el pasado 25 de enero desde el departamento de Escuintla, al sur del país, en su ruta hacia Estados Unidos.

Quiroa explicó que viajó por sus propios medios hacia México y que migración mexicana detuvo el bus donde iba, le pidieron credencial y al no tenerla fue detenido y deportado.

“Tenemos un pésimo gobierno y no hay oportunidades de trabajo, por eso me fui", cuenta el migrante. "Tenía una tienda y tuve que cerrarla por las extorsiones, aquí no hay seguridad entonces tampoco cómo sostener a la familia”, añadió Quiroa.

El director del Instituto Nacional de Migración, Stuard Rodríguez, comentó que la cifra de niños y jóvenes interceptados es una muestra de que la situación de los menores de edad sigue siendo una realidad de migración. Pero agregó que hay instituciones que trabajan para darle un mejor trato a los guatemaltecos que son deportados.

Rodríguez dijo que ya hay investigaciones para determinar la forma de viajar de estos menores, saber con quién viajan y si hay redes de traficantes “Y saber realmente quién está detrás de (la migración) estos menores”, dijo.

Desde enero a la fecha, según la Procuraduría General de la Nación, han sido 617 los menores de edad no acompañados que han sido deportados.