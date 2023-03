PLAINS, Georgia, EE.UU. (AP) — Las exageraciones, la desinformación y los mitos siempre han contaminado la política, incluso antes de que las redes sociales los llevaran al extremo.

Las ideas equivocadas están especialmente arraigadas en Estados Unidos cuando se trata de presidentes: a veces a su favor, a veces no. Algunas alegaciones se refieren a la política, otras a sus biografías y rasgos personales.

¿Esa historia de George Washington sobre el cerezo? Apócrifa. Y sus dientes no eran de madera. Al menos algunos de sus “dientes postizos” fueron extraídos de bocas de personas esclavizadas. No hay pruebas de que William Howard Taft se quedara atascado en una bañera. Sin embargo, fue el presidente más pesado del que se tiene constancia, con más de 150 kilos (300 libras).

James Monroe no fue el motor principal detrás de la Doctrina Monroe: fue su secretario de Estado y futuro presidente, John Quincy Adams. Richard Nixon en realidad nunca fue destituido como resultado de un juicio político. Nixon renunció antes de que la Cámara de Representantes en pleno pudiera votar sobre el asunto.

Ahora que el expresidente Jimmy Carter recibe cuidados paliativos en su domicilio a los 98 años, salen a la luz algunas ideas erróneas sobre su vida. La mayoría tienen algo de verdad, pero necesitan más contexto:

IDEA EQUIVOCADA: Ronald Reagan liberó a los rehenes estadounidenses en Irán.

MÁS PRECISAMENTE: Carter y su gobierno negociaron su liberación, pero Teherán no los liberó hasta después de la investidura de Reagan el 20 de enero de 1981.

LOS DETALLES: Los revolucionarios iraníes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán el 4 de noviembre de 1979. Secuestraron a 52 ciudadanos estadounidenses durante 444 días. Desde el principio, Carter resolvió no iniciar un tiroteo en respuesta. Autorizó una misión de rescate en la primavera de 1980, pero varios problemas mecánicos obligaron a abortar la operación en helicópteros y uno se estrelló, matando a ocho militares.

Carter, un demócrata, continuó con los esfuerzos diplomáticos, pero sufrió políticamente en medio de una intensa cobertura de noticias sobre la crisis. Perdió las elecciones de forma aplastante el 4 de noviembre ante el republicano Reagan. Después comenzó una ronda final de negociaciones en Argelia.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario de Estado Warren Christopher. Irán y Estados Unidos finalizaron los términos para la liberación de los rehenes el último día completo de Carter en el cargo, el 19 de enero de 1981, y Carter permaneció en el Despacho Oval a la mañana siguiente, el día de la toma de posesión, revisando los detalles. Fueron liberados poco después de que Reagan prestara juramento. Luego, Reagan envió a Carter a Alemania Occidental para recibir a los estadounidenses liberados.

IDEA EQUIVOCADA: Jimmy y Rosalynn Carter fundaron la organización no gubernamental sin fines de lucro Hábitat para la Humanidad.

MÁS PRECISAMENTE: Los Carter han sido los patrocinadores y voluntarios más famosos de Hábitat, pero la organización en realidad fue fundada por el empresario Millard Fuller y su esposa, Linda, como consecuencia de una comuna en Georgia donde pasaron un tiempo en la década de 1960.

LOS DETALLES: Hábitat surgió del ministerio de vivienda de Koinonia Farm, una comuna multirracial en el condado natal de Carter que fue condenada al ostracismo en los días de la segregación racial de Jim Crow. Fuller llegó a la granja en 1965 para lo que luego describiría como una renovación espiritual.

El biógrafo de Carter, Jonathan Alter, detalla que durante el movimiento de los derechos civiles Martin Luther King Jr. se hizo amigo del fundador blanco de Koinonia, Clarence Jordan, pero la organización sin fines de lucro fue acusada en los tribunales de Georgia de ser un frente comunista, y el círculo íntimo de King la consideró radical. Jordan fue golpeado en las calles de Americus, a poca distancia de Plains. En este contexto, escribe Alter, Jimmy Carter mantuvo las distancias. El sobrino de Jordan, Hamilton Jordan, se convertiría en el jefe de despacho de Carter en la Casa Blanca. Alter relata que el menor de los Jordan, fallecido en 2008, dijo que su tío veía a Carter como “un simple político”.

Los programas locales de vivienda de Koinonia se formalizaron como “Fondo para la Humanidad” a finales de la década de 1960. Carter era entonces candidato a gobernador. Los Fuller crearon Hábitat para la Humanidad en 1976, el año en que Carter ganó la presidencia. La primera construcción voluntaria de los Carter para Hábitat fue en la ciudad de Nueva York, en 1984. Eso se convirtió en el programa anual Jimmy & Rosalynn Carter Work Project, que al final construiría, renovaría o repararía 4.400 viviendas en 14 países. Los Carter trabajaron junto a más de 104.000 voluntarios, según el recuento del Centro Carter.

IDEA EQUIVOCADA: Jimmy Carter era un abierto centroizquierdista.

MÁS PRECISAMENTE: Carter fue un político moderado, hizo campaña a conciencia y, una vez en el cargo, aplicó políticas que no encajan fácilmente bajo una sola etiqueta.

LOS DETALLES: Carter buscó la presidencia en 1976 como un extraño en un partido controlado en gran parte en Washington por los centroizquierdistas del New Deal y los leales al senador de Massachusetts Ted Kennedy. Carter era un “demócrata sureño” que nunca congenió con el senador Kennedy, quien lo desafió en unas primarias dañinas en 1980. Carter se había descrito a sí mismo en Georgia como un “conservador” y un “progresista”, según el tema, la audiencia y la campaña. A veces incluso usaba esas palabras juntas.

Carter era un experto en políticas de buen gobierno que gastó un capital político considerable en la reorganización del gobierno en Atlanta y luego en Washington. Impulsó los impuestos extraordinarios sobre las grandes petroleras —sin éxito—, pero frustró a sus compañeros demócratas en cuanto a las prioridades del gasto y agregó poco a la deuda nacional en comparación con todos sus sucesores: menos de 300.000 millones de dólares en cuatro años. La era de la desregulación, a menudo asociada con Reagan, en realidad comenzó cuando Carter relajó las regulaciones sobre las aerolíneas, los trenes y los camiones de carga.

Carter abogó por un programa nacional de salud, pero su principal proyecto de ley de salud fracasó porque no iba lo suficientemente lejos para los miembros más progresistas del partido, entre ellos Kennedy. Carter se volvió más abiertamente progresista como expresidente, al votar en favor de Bernie Sanders durante las primarias presidenciales de 2016. No obstante, también advirtió a su partido antes de 2020 de que no se moviera demasiado a la izquierda si esperaban derrotar al entonces presidente Donald Trump.