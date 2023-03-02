WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|54
|60
|114
|Z. Benson, WPG
|34
|59
|93
|C. Wheatcroft, PG
|40
|48
|88
|L. Stankoven, KAM
|29
|55
|84
|M. Savoie, WPG
|32
|46
|78
|R. Heidt, PG
|22
|56
|78
|C. McClennon, WPG
|40
|35
|75
|A. Suzdalev, REG
|34
|41
|75
|A. Cristall, KEL
|33
|42
|75
|K. Uchacz, RD
|44
|30
|74
|K. Ziemmer, PG
|32
|42
|74
|A. Roest, EVT
|31
|42
|73
|J. Davidson, SEA
|32
|40
|72
|T. Wong, SAS
|20
|52
|72
|J. Firkus, MJ
|31
|40
|71
|N. Danielson, BDN
|29
|42
|71
|B. Zloty, WPG
|10
|61
|71
|T. Howe, REG
|29
|41
|70
|E. Sidorov, SAS
|35
|33
|68
|B. Yager, MJ
|24
|44
|68
|L. Ciona, SEA
|25
|42
|67
|J. Berezowski, EVT
|39
|27
|66
|O. Pederson, WPG
|29
|36
|65
|L. Dragicevic, TC
|14
|51
|65
|S. Svozil, REG
|9
|55
|64
|J. Filmon, SC
|39
|24
|63
|C. Geekie, WPG
|29
|34
|63
|M. Seminoff, KAM
|24
|39
|63
|O. Zellweger, KAM
|22
|41
|63
|G. Szturc, KEL
|18
|45
|63
|C. Bankier, KAM
|30
|32
|62
|M. Ward, SC
|21
|41
|62
|A. Calvert, MJ
|34
|27
|61
|T. Thorpe, VAN
|31
|30
|61
|E. Ernst, TC
|31
|30
|61
|J. Grubbe, RD
|14
|47
|61
|N. Ritchie, BDN
|22
|38
|60
|H. Thornton, PG
|18
|42
|60
|K. Korchinski, SEA
|8
|52
|60
|D. Kuefler, KAM
|30
|29
|59
|G. Klassen, POR
|30
|29
|59
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|26
|33
|59
|B. Hemmerling, EVT
|21
|38
|59
|J. Stefan, POR
|21
|38
|59
|R. Hofer, KAM
|36
|22
|58
|B. Lisowsky, SAS
|31
|27
|58
|J. Poole, VIC
|29
|28
|57
|R. Fromm-Delorme, POR
|27
|30
|57
|K. Crnkovic, SEA
|27
|30
|57
|C. Bertholet, SPO
|24
|33
|57
|R. Korczak, MJ
|23
|34
|57
|G. Sawchyn, SEA
|17
|40
|57
|K. Masters, KAM
|10
|46
|56
|O. Wiesblatt, MH
|24
|31
|55
|A. De La Gorgendiere, SAS
|10
|45
|55
|D. Mateychuk, MJ
|6
|49
|55
|P. Bell, TC
|21
|33
|54
|C. Hvidston, SC
|17
|37
|54
|L. Cagnoni, POR
|14
|40
|54
|F. Minten, KAM
|26
|27
|53
|Z. Ostapchuk, WPG
|23
|30
|53
|C. Roulette, SAS
|21
|31
|52
|L. Kosior, PA
|17
|35
|52
|O. Tulk, CGY
|21
|30
|51
|A. Basha, MH
|15
|36
|51
|C. Golder, KEL
|28
|22
|50
|S. Stanick, PA
|20
|30
|50
|C. Shepard, LET
|19
|31
|50
|S. Honzek, VAN
|19
|30
|49
|J. Sloan, TC
|18
|31
|49
|J. O'Brien, POR
|11
|38
|49
|J. Isley, RD
|27
|21
|48
|K. Sorensen, PA
|21
|27
|48
|C. Levis, KAM
|16
|32
|48
|E. Samson, PG
|14
|34
|48
|B. Hyland, BDN
|26
|21
|47
|R. Schaefer, SEA
|23
|24
|47
|J. Chiasson, SAS
|18
|29
|47
|N. Myatovic, SEA
|23
|23
|46
|J. Jones, LET
|19
|27
|46
|B. Lee, MH
|25
|20
|45
|J. Gavin, TC
|18
|27
|45
|Z. Funk, PG
|18
|27
|45
|A. Kydd, KEL
|17
|28
|45
|C. Sedoff, RD
|4
|41
|45
|C. Lambos, WPG
|10
|34
|44
|R. Belton, TC
|10
|34
|44
|T. Cheveldayoff, SPO
|20
|23
|43
|B. Valis, REG
|18
|25
|43
|R. Ritchie, PA
|17
|26
|43
|C. Anderson, BDN
|13
|30
|43
|M. Leslie, VAN
|11
|32
|43
|K. Lind, RD
|15
|27
|42
|T. De Luca, SPO
|14
|28
|42
|T. Patton, VIC
|12
|30
|42
|L. Wormald, LET
|21
|20
|41
|A. Mechura, TC
|20
|21
|41
|S. Tschigerl, CGY
|19
|22
|41
|T. Laventure, LET
|19
|22
|41
|J. Lipinski, VAN
|17
|24
|41